Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не жалеет о публикации ролика с Норкиной

Москва, 25 июня. Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не удалила ролик конфликта с покойной радиоведущей Юлией Норкиной со своей страницы в Instagram.

За этот пост в адрес пианистки последовало много критики, однако она не жалеет, что сделала его, и не планирует удалять скандальное видео перепалки.

«А что мне жалеть? Это фрагмент отснятой программы, и там все выглядят так, как они себя вели. Почему я должна об этом жалеть?» — заявила Цымбалюк-Романовская в комментарии «Политэксперту».

Критику в свою сторону бывшая жена Джигарханяна назвала «личным мнением тех, кто пишет».

«Если меня унижают и считают это нормальным, то для меня это не норма. Поэтому если я могу себя каким-то образом защитить от хамства, то сделаю этого. Тем более, я не делала при этом ничего плохого. Я просто продемонстрировала правду. Для меня это объективно. Вот и все», — подчеркнула собеседница издания.

Происходящее на видео Цымбалюк-Романовская назвала «правдой», а ситуацию — «дикой». Поведение Норкиной она сочла ненормальным и заявила, что «в обществе себя нельзя так вести».

Ранее, узнав о кончине Норкиной, Цымбалюк-Романовская на следующий день опубликовала на своей странице в соцсети ролик с участием радиоведущей. На кадрах запечатлена перепалка, которая произошла между женщинами на ток-шоу «Пусть говорят».

Kp.ru отмечает, что за публикацию пианистку затравили интернет-пользователи. Их возмущение вызвало главным образом то, что Цымбалюк-Романовская оскорбила усопшую, сопроводив ролик закадровым голосом персонажа из экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».