Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не жалеет о публикации ролика с Норкиной

Друзья. Говорят, сегодня из нашего мира ушёл человек. Говорят, это супруга известного ведущего. Соболезнуем родным и близким. Это - фрагмент эфира о «разводе» н.а.СССР Армена Джигарханяна, где все клеветали на меня (а теперь уже очевидно, что это была клевета) - его бывшую супругу, которая служила пожилому артисту и Человеку 15 лет своей жизни. Потом народный артист сильно заболел и начались программы. И вот, в одной из них, эта женщина - я не знала вообще «кто это» - вот так вела себя в студии. В моем окружении с детства так не вели себя НИКОГДА, поэтому закадровый текст, к сожалению уместен. Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, КЕМ надо быть, чтобы публично ТАК себя вести... Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить. Работайте над собой, не теряйте человеческий облик ни при каких обстоятельствах. Берегите себя и своих близких???? #первыйканал #пустьговорят #берегитесебяисвоихблизких

