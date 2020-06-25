Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не жалеет о публикации ролика с Норкиной

Москва, 25 июня. Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не удалила ролик конфликта с покойной радиоведущей Юлией Норкиной со своей страницы в Instagram.
За этот пост в адрес пианистки последовало много критики, однако она не жалеет, что сделала его, и не планирует удалять скандальное видео перепалки.
«А что мне жалеть? Это фрагмент отснятой программы, и там все выглядят так, как они себя вели. Почему я должна об этом жалеть?» — заявила Цымбалюк-Романовская в комментарии «Политэксперту».
Критику в свою сторону бывшая жена Джигарханяна назвала «личным мнением тех, кто пишет».
«Если меня унижают и считают это нормальным, то для меня это не норма. Поэтому если я могу себя каким-то образом защитить от хамства, то сделаю этого. Тем более, я не делала при этом ничего плохого. Я просто продемонстрировала правду. Для меня это объективно. Вот и все», — подчеркнула собеседница издания.
Происходящее на видео Цымбалюк-Романовская назвала «правдой», а ситуацию — «дикой». Поведение Норкиной она сочла ненормальным и заявила, что «в обществе себя нельзя так вести».
Ранее, узнав о кончине Норкиной, Цымбалюк-Романовская на следующий день опубликовала на своей странице в соцсети ролик с участием радиоведущей. На кадрах запечатлена перепалка, которая произошла между женщинами на ток-шоу «Пусть говорят».
Kp.ru отмечает, что за публикацию пианистку затравили интернет-пользователи. Их возмущение вызвало главным образом то, что Цымбалюк-Романовская оскорбила усопшую, сопроводив ролик закадровым голосом персонажа из экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
Друзья. Говорят, сегодня из нашего мира ушёл человек. Говорят, это супруга известного ведущего. Соболезнуем родным и близким. Это - фрагмент эфира о «разводе» н.а.СССР Армена Джигарханяна, где все клеветали на меня (а теперь уже очевидно, что это была клевета) - его бывшую супругу, которая служила пожилому артисту и Человеку 15 лет своей жизни. Потом народный артист сильно заболел и начались программы. И вот, в одной из них, эта женщина - я не знала вообще «кто это» - вот так вела себя в студии. В моем окружении с детства так не вели себя НИКОГДА, поэтому закадровый текст, к сожалению уместен. Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, КЕМ надо быть, чтобы публично ТАК себя вести... Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить. Работайте над собой, не теряйте человеческий облик ни при каких обстоятельствах. Берегите себя и своих близких???? #первыйканал #пустьговорят #берегитесебяисвоихблизких