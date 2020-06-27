«Мы будем жить на порядок лучше»: россияне возлагают надежды на поправки в конституцию

Голосование по поправкам в конституцию России в самом разгаре. О главных изменениях, которые произойдут в случае их вступления в силу, Федеральному агентству новостей рассказали члены Совета Федерации РФ, политолог и эксперты. Смотрите наш видеосюжет.

«Мне 62 года, у меня пенсия 9900 рублей, хотя прожиточный минимум у нас в Псковской области 13800. Спасибо, мне пока дали 10 тысяч в связи с коронавирусом. Я бы хотел задать вопрос, что дадут нам эти поправки? Пенсионерам, малоимущим. В СМИ очень мутно говорят, и люди не знают, что там идет», — обратился к корреспонденту ФАН Федор Зарецкий.

Социальные поправки дадут россиянам возможность гарантированно получать пенсии, зарплату не ниже МРОТ, отметила председатель комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Инна Святенко.

«Таким образом, наше государство является одним из самых социальных в мире», — заявила она в интервью корреспонденту ФАН. — Важно, что все хорошее, что было при социализме, сохранилось. Именно с точки зрения социальности государства: бесплатное образование, бесплатная медицинская помощь, помощь семье, малоимущим, инвалидам, детям-сиротам».

Зампредседателя комитета Татьяна Кусайко подчеркнула, что население будет обеспечено всеми социальными гарантиями, независимо от экономического положения страны.

«Меры поддержки семьям с детьми — я таких мер за свою жизнь не помню, — призналась сенатор Елена Бибикова. — Голосуя за поправки, я буду голосовать за поддержку незащищенных слоев населения».

Конституция устанавливает принципы формирования пенсионной системы на основе всеобщности, справедливости и солидарности поколений, считает зампредседателя комитета.

«Были такие периоды в нашей стране: законом предусматривалась индексация пенсий, но когда формировался бюджет, то средств на нее не находилось, — напомнила она. — Именно поэтому в поправках предусмотрено, что индексация должна проводиться не реже одного раза ежегодно. Не только индексация пенсий гарантируется на конституционном уровне, но и индексация всех социальных пособий, иных социальных выплат, которые предусмотрены действующим законодательством. Это очень важно».

Москвичи развеяли популярное заблуждение в отношении поправок. Якобы они вносятся ради того, чтобы обнулить срок пребывания президента на своем посту.

«Есть еще одна поправка, которая исключает слово «подряд», — сказала Яна Веденова. — Если бы действующий президент пытался остаться на посту вечно, не стали бы ее вводить. Либо кто-то направляет общество, либо люди сами невнимательно относятся к тому, что им предлагается, и они будто не видят этой поправки!»

В первый день голосования по поправкам к конституции посольство США в России вывесило ЛГБТ-флаг. Так совпало, что именно 25 июня 1978 года его впервые использовали участники гей-парада в Сан-Франциско.

«Все хотят, чтобы у нас рождались дети, чтобы развивалась страна, а США пропагандируют однополые браки, ЛГБТ-сообщество, родитель один и два. Вот они сейчас подняли свои силы», — комментирует ситуацию москвич Вячеслав Афанасьев.

Ирина Святенко обратила внимание на превышение естественной убыли населения над рождаемостью.

«Это серьезная угроза национальной безопасности страны. В этой ситуации поправки, связанные с тем, что семья — это союз мужчины и женщины, принципиальны для нашей страны», — сказала сенатор.

Житель города Орехово Московской области Игорь Яблочкин считает эту поправку одной из самых важных.

«Если посмотреть по Европе, конечно, там угроза. Если оттуда придут все веяния, начнется здесь такое же, а в конституции если закрепится положение, то есть гарантия, что не будет однополых браков, — уверен мужчина. — Нам надо развивать свои, российские ценности, а не европейские».

Яна Веденова хочет, чтобы у ее потомков родителями были только мама и папа.

«Чтобы мне сын не подошел и не сказал: «Я люблю Дашу и Пашу, я не знаю, за кого выйду замуж или женюсь, когда вырасту». Это непозволительные вещи! У детей должны быть четкие разграничения по поводу семейных ценностей», — воскликнула девушка.

Мама троих детей Елена Монул также поддерживает поправки в конституцию.

«Защита наших семей первостепенна, ценность семьи в нашей стране всегда была важна, а сейчас — особенно», — сказала жительница столицы.

Руководитель Бюро расследования Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев считает самой важной поправку о приоритете Конституции РФ над международным правом.

«Де-факто международного права уже давно не существует. Оно массово нарушается в угоду политическим и экономическим интересам, — уверен общественник. — Я считаю, что очень важно, чтобы российская конституция навсегда осталась самым высоким законом для российских граждан, для моих детей, в первую очередь».

Владимир Олейник в интервью корреспонденту ФАН заявил, что голосует за поправки.

«Я считаю, что в правительстве, во всех государственных структурах должны быть люди, которые родились и жили в России, никакого отношения к Михаилу Саакашвили, Виктору Ющенко. Чтобы таких вообще не было, понимаете? — заявил москвич. — В России сосредоточено огромное количество природных ресурсов. Ими должна владеть только Россия, никаких доступов иностранцев не должно быть к этому делу».

Российский и украинский политолог Анатолий Вассерман поддерживает такую точку зрения.

«Иностранные инвестиции, даже если поначалу кажутся полезными, в долгосрочной перспективе приносят стране громадный, трудно исчислимый ущерб, — отметил публицист. — Главное во всех этих поправках то, что резко сокращаются возможности давления на страну извне».

Вячеслав Афанасьев уверен, что приоритет российского законодательства над международным давно назрел.

«Если мы вернем право принимать решение, как нашему народу жить, то он будет жить на порядок лучше, чем сейчас. А так — будем сырьевым придатком Запада, который из нас сделали в 1991 году, когда развалили нашу страну, — рассуждает москвич. — Сейчас от народа зависит, поддержит ли он Владимира Путина, нашего лидера в изменении курса страны на укрепление суверенитета. Если эта поддержка будет массовой, мы будем жить в другой стране».

В феврале 2019 года почти все жители Курильских островов, а с ними и три четверти жителей всей страны, высказались против передачи территорий Японии. Инициатор поправки о запрете на пересмотр границ, сенатор Юрий Архаров считает, что для россиян — это важнейший принцип существования страны.

«Данные изменения в конституцию станут основой безопасности суверенитета и целостности нашей родины», — уверен он.

Кристина Овчарова из Домодедово считает важным сохранить российские культурные ценности.

«Я считаю, что русский язык должен быть единый во всем мире, чтобы все его знали», — поделилась своим мнением девушка.

Поправка в конституцию о защите исторической правды позволит сохранить правду о подвигах участников Великой Отечественной войны, отметила Инна Святенко.

«Мы видим, что есть попытки переписать историю, языковые возникают разночтения, поэтому важно, чтобы все это было сохранено: культура, этнос, которые существуют в нашей стране. Именно поэтому и закладываются эти нормы в конституцию», — пояснила она.

Впервые, согласно новой редакции документа, государство берет на себя заботу о соотечественниках, проживающих за рубежом. Сегодня их насчитывается порядка 30 миллионов.

«Российские соотечественники, живущие более чем в ста странах мира, четко обозначили свою позицию. Преимущественно они за поправки в Конституцию, — рассказал корреспонденту ФАН директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев. — Они будут уверены в том, что Россия их не оставит в беде.

По мнению политолога, важно закрепить эту норму именно на конституционном уровне.

«Если на уровне федерального закона к каким-то вещам можно было относиться бюрократически, то конституция, задающая институциональные рамки государственной политики, — это намного серьезнее, — сказал он. — Будет проще бороться с фальсификацией истории, с навязыванием России и русским исторических комплексов вины. Нам есть, чем гордиться, есть, что поддерживать и нам есть, что укреплять».

Голосование по поправкам в основной закон страны продлится неделю, с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования объявлен выходным.