Вдова Хворостовского в платье с глубоким декольте восхитила поклонников снимком на траве

Москва, 25 июня. Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, певица и актриса Флоранс Илли-Хворостовская произвела фурор в соцсетях, опубликовав новую фотографию на траве в роскошном платье с бокалом вина.

Ранее Флоранс Илли-Хворостовская рассказала, что перед смертью супруг просил ее с кем-нибудь познакомиться. Она подчеркнула, что в настоящее время живет ради детей. Мужу актриса обещала, что и после его смерти обязательно будет счастливой.

Вдова Хворостовского опубликовала в своем профиле в Instagram новый снимок, на котором она сидит на траве под солнцем. Обуви на ней нет. Улыбающаяся актриса в легком платье с глубоким декольте держит бокал белого вина. Подписчики оценили ее образ и заметили, что певица заметно похорошела.