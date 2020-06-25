Ученые развеяли миф о вреде защитных масок

Москва, 25 июня. Длительное ношение защитных масок не может навредить организму человека. Популярный миф о негативном влиянии масок на здоровье развеяли американские ученые. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Исследованием данного вопроса занимались специалисты из департамента здравоохранения США. Они выяснили, что у людей стали появляться мысли о вреде использования средств индивидуальной защиты из-за ношения масок в течение продолжительного времени.

Представитель Американского общества инфекционных заболеваний Равина Куллар считает, что подобные мысли возникают лишь у тех, кто пытается оправдать свое нежелание носить защитные средства. Не существует никаких объективных причин полагать, что маски могут нанести вред.

Она напомнила, что существует еще одно распространенное заблуждение, согласно которому риск подхватить вирус повышается из-за ношения маски. Однако ее коллега из Медицинского центра Университета Вандербильта Уильям Шаффнер заявил, что подобные утверждения также являются беспочвенными.

Специалисты пояснили, что маски выполняют свою защитную функцию, когда их носит большая часть населения. Они подчеркнули, что она не может в полной мере защитить человека от коронавирусной инфекции, но выполняет роль барьера на пути опасного заболевания, задерживая распространение вируса в воздухе.

Ученые отметили, что маски-респираторы могут привести к повышению уровня углекислого газа в крови, поэтому необходимо делать перерывы в их использовании.