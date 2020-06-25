Немецкий дилер Lada требует вернуть в Евросоюз российские автомобили

Берлин, 25 июня. Немецкая компания Lada Deutschland GmbH требует вернуть на европейский рынок российские автомобили марки Lada. Руководство компании уже создало соответствующую петицию.

Руководитель немецкой компании Дитер Трзаска направил петицию на адрес руководства «АвтоВАЗа», альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, Минэкономразвития и посольства РФ, в которой просит вернуть весь модельный ряд марки Lada на рынок Германии и всего Евросоюза.

Он отметил, что российские автомобили доступны по цене. Более того, есть лояльные клиенты в Европе и работающая дилерская сеть.

На сегодняшний день петиция получила более половины голосов при необходимом показателе в две тысячи.

Напомним, официальные поставки автомобилей марки Lada на европейский рынок были остановлены в прошлом году. При этом сами автомобили закончились у местных дилеров текущим летом. Причиной ухода российских машин из Европейского союза стало ужесточение экологических требований к двигателям в машинах.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали лидеров российского автомобильного экспорта. Как оказалось, самым популярным оказался кроссовер Skoda Kodiaq, которого собирают на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.