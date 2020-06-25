Джиган в знак примирения подарил Самойловой браслет за 6 млн рублей

Москва, 25 июня. Рэпер Джиган продолжает пытаться наладить отношения со своей супругой, моделью Оксаной Самойловой. Пара сейчас живет вместе, хотя совсем недавно объявила о разводе.

Джиган старается доказать своей возлюбленной, что он примерный муж и хороший отец. Он радует жену и детей подарками, не жалея денег. В этот раз рэпер в знак примирения решил подарить матери своих четверых детей золотой браслет с бриллиантами 750-1 пробы, его стоимость составляет шесть миллионов рублей.

Чуть больше недели назад появилась информация, что Джиган и Оксана Самойлова решили сохранить брак и не разводиться. Супруги не явились в суд на заседание по делу о разводе. Головинский суд Москвы прекратил производство по этому делу. Модель ранее официально подала на развод. Она назвала все десять лет брака «обманом» и заявила, что супруг изменял ей. Другой причиной развода Самойлова назвала публикации рэпера в Instagram.

Недавно стало известно о разводе юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. После этого Джиган посоветовал Харламову сбрить брови. В ответ на это комик заявил, что уже выезжает к рэперу с бритвой.