Экстрасенс Филоненко оценил шансы на успешный брак между Бузовой и Манукяном

Москва, 25 июня. Поклонники с нетерпением ждут, когда Ольга Бузова официально узаконит отношения со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Певица и телеведущая уже не раз обжигалась любовью, однако фанаты верят, что на этот раз ей повезло встретить порядочного мужчину. Затаив дыхание, поклонники ждут, что в скором времени они объявят о свадьбе. Шансы звездной пары оценил участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко.

2020 год стал рекордным по числу бракоразводных процессов среди звезд российского шоу-бизнеса. Однако Бузову и Манукяна злой рок может обойти стороной, считает Филоненко.

По его словам, у пары отличная совместимость, что в будущем может позволить им создать крепкую семью. Экстрасенс подчеркнул, что, как ни странно, но в данных отношениях именно Бузова будет решать, скреплять ли союз официальным штампом в паспорте.

«Ольга — человек, родившийся 20 января 1986 года, который решает сам, сколько быть ее браку. Любой союз, который она будет создавать, будет столько длиться, сколько она захочет. У нее в имени пять букв, а число пять — это число человека. И у Давида тоже пять букв в имени, здесь они совпадают. Это очень хорошие цифры для брака», — говорит экстрасенс.

Филоненко отметил, что отношения будут развиваться и идти по тому сценарию, который наметит себе Ольга. Если она решит довериться Манукяну, то у пары есть все шансы на хорошие и долговременные отношения, передает Пятый канал.