Мама Ольги Бузовой оценила попадание дочери в список Forbes

Москва, 25 июня. Мама телеведущей Ольги Бузовой прокомментировала солидные заработки дочери, которые исчисляются миллионами долларов в год. Ирина Бузова подчеркнула, хоть Ольга и постоянно в работе, но к достоверности размера дохода теледивы мама относится скептически.

По словам матери, она не интересуется суммами заработка дочери, но допускает, что статистика и рейтинги могут быть недостоверными. Радует ли Ольгу попадание в рейтинг Forbes, маме неизвестно.

«Я знаю, что она всегда гордится, когда пробует что-то новое, когда преодолевает себя. Например, участие в шоу «Танцы со звездами». Да и я выражаю восхищение этим, но однозначно не зарплатой и влиянием», — рассказала родственница.

Ирина Бузова назвала российской чертой привычку считать чужие деньги. Сама она никогда не спрашивает у членов семьи про заработки. По ее мнению, вопросы такого рода могут быть признаком невоспитанности.

Она отметила, что обсуждает с Ольгой только новые проекты, ведь она, как и ее сестра, очень трудолюбивая, пишет «КП-Петербург».

«Они молодцы, вечно в делах, в работе. И получают удовольствие. Они за любой кипиш, кроме голодовки. Да и в голодовку могут вписаться», — заявила Ирина Бузова.

Добавим, что согласно рейтингу Forbes, телеведущая за год заработала 2,7 млн долларов.