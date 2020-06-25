Аскольд Запашный не верит в закрытие цирков с животными и будет бороться до конца

Санкт-Петербург, 25 июня. Многие современные люди часто путают свободу со вседозволенностью. Об этом заявил художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, выступая в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», посвященном травле инакомыслящих.
Артист сам неоднократно сталкивался с неадекватными нападками зоозащитников и продолжает борьбу за свой цирк. Он выразил уверенность, что современным хунвейбинам не удастся добиться запрета цирка.
«Нас на колени не поставить, безусловно. Мы люди идейные. Предки у нас слишком сильные. Националистическую штуку скажу, но русские на колени не встают. Очень многие люди путают свободу со вседозволенностью. Я наблюдаю за тем, что происходит в соцсетях: не имеет значения, кого по какому поводу травят», — подчеркнул Запашный.
Комментируя ситуацию в США, где проходят массовые протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, он отметил, что это напоминает управляемый хаос, выгодный определенным силам.
«По-моему, у нас в стране в принципе не было расизма никогда, и в Америке давным-давно нет его, за исключением определенных ситуаций, когда это выгодно, но это точечные вещи. У нас в цирке особенно развита норма, когда люди самых разных национальностей, вероисповеданий живут, работают и никогда об этом не упоминают, даже в спорных моментах», — резюмировал артист.