Показавшую себя в бикини падчерицу Михайлова заподозрили в фотошопе и пластике

Москва, 25 июн. Падчерица певца Стаса Михайлова, 21-летняя Ева Канчельскис, опубликовала в Instagram фото в бикини и навела подписчиков на подозрения. Они предположили, что девушка доработала свою фигуру до совершенства фотошопом и пластикой.

Канчельскис поделилась с фолловерами снимком у бассейна и отметила, что ей было бы неплохо немного загореть.

«Кажется, мне нужно подзагореть», — написала она под фото.

В комментариях девушка ответила одной из пользовательниц, что проводила отдых в гольф-поселке под Москвой, где ей очень понравилось. Однако подписчица, которая поинтересовалась у падчерицы Михайлова о локации, оказалась едва ли не единственной, кого привлекло что-то, кроме фигуры девушки.

Большинство подписчиков высказались исключительно по поводу ее внешности.

«Вот бы без фотошопа фото посмотреть… Ну видно же, в каких местах сдвигали», — написала sm.antra. «Красивая девушка, все натурально, кроме груди, и это очевидно, и это ее право ложиться под нож, ей же надо выйти замуж за миллиардера», — прокомментировала sasha9973646. «Да, подзагореть тебе было бы очень хорошо», — отметил vladimirskms. «Тебе не рановато импланты? Чего будешь делать в 30? Ты же красивая девчонка», — обратилась к Канчельскис elena.z1919.

Несмотря на все нападки, девушка заявила, что не использовала фоторедакторы для коррекции снимка и имеет естественную грудь. Кроме того, она раскрыла свой вес — 54−55 кг.

Ева Канчельскис является дочерью «мисс Кировоград — 1990» Инны Канчельскис и футболиста Андрея Канчельскиса. После разрыва с супругом спутником королевы красоты стал Михайлов, с которым она познакомилась в 2006 году.