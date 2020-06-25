Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим!» после съемок в Курске

Москва, 25 июня. Британский ведущий Джон Уоррен принял решение покинуть гастрономическое шоу «Поедем, поедим!». Последним для Уоррена стал выпуск в Курске.

Уоррен на протяжении восьми лет был бессменным ведущим шоу, он объездил весь мир, побывал в 82 регионах России. В рамках шоу британец знакомился с особенностями национальных кухонь различных народов. Но после 300-го выпуска шоу, который рассказывал о Курске, ведущий решил покинуть проект.

Уоррен признался, что решил покинуть шоу и что-то поменять в своей жизни. По его словам, в противном случае он был остановился в развитии и уже никогда бы не покорил новые горизонты.

«Были моменты, когда я думал, что буду снимать выпуски «Поедем, поедим!» вечно! Но почти 300 выпусков позади и все-таки, я принял решение уйти из проекта», — написал Уоррен.

Британец призвал зрителей не расстраиваться из-за его ухода и пообещал радовать поклонников новыми амплуа. Кроме того, авторы шоу представили нового ведущего. Им оказался итальянец Федерико Арнальди.

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