Миро высмеяла «закомплексованного» Тимати за покупку личного тигра

Москва, 25 июня. Блогер Лена Миро разделила гнев тех, кто затравил певца Тимати за покупку личного тигренка. Она в свойственной себе манере высказалась по поводу необычного приобретения исполнителя в личном блоге.

По мнению Миро, звезда Black Star завел дикое животное из-за комплексов. Она назвала Тимати «человеком маленького роста и больших амбиций» и отметила, что тот всегда выбирал себе исключительно высоких спутниц.

«Вчера Тимур выложил в соцсеть для эскортниц видео, в котором взял на руки тигренка и тискал его. Тигренок, вместо того, чтобы жить на воле, оказался в руках чудища, которое пока сильнее него. Видео призвано умилить всех эскортниц: надо же, киска какая, утю-тю! Тимур тискает несчастного тигра, а тот не может ответить — ему всего 2 месяца», — написала блогер.

Миро заявила, что самыми жестокими людьми являются «задроты с комплексами неполноценности», и именно они компенсируют свои недостатки за счет других.

«Маленький я? Заведу высокую бабу и буду унижать ее. Сил не хватает, чтобы подраться? Пусть со мной ходят пять или десять охранников — они побьют кого-нибудь, а я — их начальник», — отметила она.

Блогер высмеяла Тимати за то, что тот ощущает мнимую силу перед пока еще маленьким тигром, и назвала его «живодером».

Накануне в своем Instagram рэпер опубликовал видео, на котором держит в руках тигренка. Певец сообщил, что назвал нового питомца Рони. На кадрах видно, что Тимати очень доволен зверем — он заботливо говорит с ним и целует.

Однако счастье звезды разделили далеко не все, подписчики оставили артисту множество гневных комментариев. Они указали певцу, что заводить дома диких животных эгоистично, и призвали оставить тигренка в покое.