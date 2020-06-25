Сломавшая нос Собчак показала себя после операции

Москва, 25 июня. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сломала нос и показала в своем профиле в Instagram видео после операции.

Теледива сообщила, что травму получила из-за неудачного падения. Звезда в своем YouTube-канале еще раз подтвердила, что не стала жертвой домашнего насилия и не делала себе пластическую операцию на нос.

Она также поблагодарила медиков, которые не сливали никакую информацию о случившемся в прессу и провели сложнейшую операцию.

В видеоролике, опубликованном в Instagram, 38-летняя звезда сообщила, что сейчас находится в больнице и перенесла операцию.

«Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает, прорвемся», — сказала знаменитость.

Ранее стало известно о намерении телезвезды отправиться в суд. Поводом стала публикация издания Business Insider, которое обвинило Собчак в расизме.

Стоит отметить, что высказывания телеведущей зачастую становятся поводом для широких обсуждений. В частности, после ее публикаций, где она резко высказалась о протестах в США, немецкий производитель автомобилей Audi разорвал рекламный контракт. Примечательно, что женщина работала с автоконцерном восемь лет.

Также шутка телеведущей о Стасе Костюшкине привела к прекращению сотрудничества с популярным косметическим брендом Mixit.