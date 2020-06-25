Милонов назвал непозволительной «выходку» посольства США с флагом ЛГБТ в Москве

Появление флага ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве — «выходка», недостойная дипломатических работников. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Радужный флаг вывесили на посольстве США утром 25 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту акцию, подчеркнул, что проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России недопустимы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что проведенная посольством США акция «выходит за рамки».

«Безусловно, это шаг, выходящий за рамки норм поведения и этических канонов дипломатических работников. По сути дела, это такая мальчишеская акция, недостойная диппредставительства. Естественно, что нужно обязательно снять эту тряпку со здания. Атрибуты, которые должны висеть на посольстве, четко прописаны», — сказал Милонов в комментарии ФАН.

Российский закон о запрете гей-пропаганды среди детей был принят в 2013 году. За нарушение нормы грозит штраф. Виталий Милонов считает непозволительной «выходку» американского посольства.

«В Нью-Йорке и Вашингтоне никто им [этого] не запрещает. Но таким хамским образом себя вести в Москве — я думаю, что это непозволительно. Очень важно, чтобы они получили четкое представление от российского МИД в отношении подобного рода выходок», — резюмировал Виталий Милонов.

Российский МИД ранее отреагировал на появление радужного флага на здании посольства США. Ведомство оставило комментарий под соответствующей записью американского посольства в Facebook, сопроводив его ссылкой на композицию Поля Мориа El Bimbo. Эта мелодия звучала в американской комедии «Полицейская академия» в сценах с баром «Голубая устрица».