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Броневик США проиграл «гонку» российскому «Тайфуну» в Сирии

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Патруль США проиграл россиянам гонку в Сирии

Дамаск, 25 июня. США проигрывают России в плане оружия и техники, очередным подтверждением этому стала видеозапись из Сирии, размещенная в Twitter пользователем SwankyStas.

На кадрах засняты «гонки» российского и американского полицейского патрулей. Бронеавтомобиль США Oshkosh M-ATV пытался обогнать российский «Тайфун К-63968». В итоге, «глотать пыль» пришлось силовикам США.

Свое превосходство российские военные продемонстрировали в середине июня. Две бронемашины США попытались заблокировать проезд российскому БТР-80, но усилия были напрасны. Бронетранспортер РФ с легкостью объехал и оторвался от них.

Добавим, что не могут американские военные получить и превосходство в воздухе. Для того, чтобы справиться с российским ЗРК С-400 в Сирии, Штаты даже существенно модернизировали ракету, добавив ей дальность полета. Однако пилотам самолетов все равно придется идти на смертельный риск, чтобы подлететь на необходимое расстояние и выпустить ракету.

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Источник: «Российский Диалог»
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