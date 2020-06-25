Машков высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Москва, 25 июня. Народный артист России Владимир Машков назвал огромной трагедией смертельное ДТП с участием актера театра и кино Михаила Ефремова.

Машков считает спровоцированное Ефремовым ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, огромной трагедией и для артиста, и для семьи жертвы автомобильной аварии. По словам режиссера, Ефремов — «очень настоящий и честный человек», который, убежден Машков, «невероятно глубоко переживает» эту трагедию.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова также затронул проблему алкогольной зависимости, от которой страдает его коллега.

«Вы знаете, алкоголизм — наша большая беда. И это действительно болезнь. Люди, занимающиеся творческой деятельностью — эмоциональные, чувственные. И, конечно, они этому подвержены. Из истории мы знаем, сколько людей погибло от этого недуга. Многие думают, что это — некая прихоть, но, к сожалению, нет, это болезнь, а бывает, что и неизлечимая», — сказал 56-летний артист в интервью Kp.ru.

Смертельное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. За рулем джипа был Ефремов, и он вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб через несколько часов после аварии в больнице.

В отношении заслуженного артиста РФ возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян. Сейчас артист помещен под домашний арест.

Многие общественные деятели считают, что Ефремов должен понести справедливое наказание за аварию, в результате которой погиб человек. Так, публицист Евгений Понасенков считает, что артиста нужно посадить в тюрьму.