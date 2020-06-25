Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике

Москва, 25 июня. Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.

Кадр отдыхающей на пляже Пугачевой был сделан на Золотых Песках в Болгарии в 1994 году.

«А это Золотые Пески, 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию. Продюсер и директор Олег Непомнящий и Алла Пугачева! Я запечатлел утро на отдыхе на Золотых Песках», — рассказал Родин.

Фотограф отметил, что певица вышла с утра позагорать на пляж, однако погода оказалась прохладной, поэтому примадонна накинула куртку. Кроме того, Родин объяснил, что на фото Пугачева и Непомнящий смотрят на балкон отеля, где находился Филипп Киркоров, в те времена муж певицы.

Родин также рассказал, что во время отдыха в Болгарии Пугачева и Киркоров сидели на необычной диете. Знаменитости питались только сыром и вином.

Ранее в Сети появилось архивное фото Пугачевой и юмориста Максима Галкина. В кадре Галкин позирует возле рояля, за которым сидит в розовом платье Пугачева и игриво улыбается. Юморист, одетый в зеленый пиджак, желтую рубашку и джинсы, держит в руках рыжего шпица.