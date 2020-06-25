Сатановский озвучил причины своего ухода с российского ТВ

Москва, 25 июня. Политолог и востоковед Евгений Сатановский больше не появляется на российском телевидении из-за присутствия в программах большого количества украинских экспертов.

В студии гости из соседней страны часто устраивают балаган на шоу, в результате чего зрители и участники программы теряют нить разговора, а сам выпуск становится бессмысленным. Провокации украинских коллег вынудили Сатановского отказаться от дальнейших съемок в передачах.

«Многие потеряли меня, я больше не появляюсь на экранах российского ТВ, а причина этому проста – присутствие на них украинских гостей. Все бы ничего, если бы они отстаивали свою точку зрения и называли пути решения проблемы. Но они только и делают, что критикуют, не говоря, как все исправить», – рассказал политолог.

Он выразил недоумение по поводу странной привязанности руководства телеканалов к украинским экспертам.

«Неужели кроме как об Украине у нас не о чем поговорить? Я не вернусь на российское ТВ, до тех пор, пока там не перестанут провоцировать гости с Украины», – добавил Сатановский.

Ранее востоковед рассказал причины, по которым Запад готов на расследование роли Украины в крушении рейса MH17. По его словам, Украина превратилась в раздражающий Европу фактор, передает Федеральное агентство новостей.