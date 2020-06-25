Американская полиция закрыла расследование смерти Сергея Хрущева в США

Расследование смерти Сергея Хрущева — сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — закрыто, и никаких обвинений выдвинуто не было. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Что известно о смерти Сергея Хрущева, и каким его описывают журналисты США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Причина смерти

Сергей Хрущев умер на 84-м году жизни в Крэнстоне (округ Колумбия) 18 июня, передает Washington Post.

«Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову, заявил представитель государственной судебно-медицинской службы Джозеф Венделькен», — пишет газета.

«[Майор полиции Тодд] Паталано сказал, что полиция отреагировала на вызов в дом Хрущева в Крэнстоне после получения звонка от его жены. Смерть была констатирована на месте происшествия. По его словам, расследование закрыто, и никаких уголовных обвинений предъявлено не было», — делится подробностями Los Angeles Times.

«Технически он не был перебежчиком»

Сергей Никитич Хрущев родился 2 июля 1935 года. В СССР работал конструктором космических систем, и в 1963 году его удостоили звания Героя Социалистического Труда. В 90-х он эмигрировал в Соединенные Штаты.

Американская пресса, рассказывая о Хрущеве-младшем, заявляет, что тот «разочаровался» в Советском Союзе.

«Сергей Хрущев, который был советским экспертом по разработке управляемых ракет, часто сопровождал своего отца в дипломатических миссиях по всему миру. В конце концов, однако, он разочаровался в коммунистической системе, которая, по его словам, «не эффективна ни в одном обществе» и обосновался в Соединенных Штатах», — пишет WP.

Сергей Хрущев приехал в Штаты в 1991 году в качестве приглашенного ученого. Американское гражданство он получил в 1995 году. Washington Post в своей статье добавляет, что «технически он не был перебежчиком, но его имя и его близкое сходство с отцом сделали его объектом вечного любопытства».

Associated Press, в свою очередь, цитирует слова Хрущева-младшего после присяги на гражданство.

«Я чувствую себя новорожденным. Это начало новой жизни», — приводит слова Сергея Хрущева агентство.

Издание добавляет: в другом интервью он выразил надежду, что Никита Хрущев (скончался в 1971 году) поддержал бы его решение.