Санкт-Петербург, 25 июня. Украинского президента Владимира Зеленского выбрали по американским технологиям, заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Темой пресс-конференции в четверг стала «Тоталитарная демократия. Новые хунвейбины с либеральным окрасом», передает корреспондент Федерального агентства новостей. По словам украинского политика, в его стране идет ежедневная борьба. На сегодняшний день украинские коммунисты, как сообщил Симоненко, ведут борьбу за диалог внутри страны — против информационной блокады, по развенчиванию мифов и политической лжи.

Он подчеркнул, что решение Коммунистической партии было не голосовать за кандидатуру Зеленского на президентских выборах.