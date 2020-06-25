Амфибия ВВА-14: чем закончилась попытка совершить революцию в авиастроении

Проекты летательных аппаратов, которые создавали в Советском Союзе, часто поражали воображение. Иной раз и вовсе задумываешься о том, как такая конструкция могла летать? Могла. И летала. Сегодня Telegram-канал «Крылья войны» расскажет об интересном летательном аппарате, который похож не то на динозавра, не то на черепаху. Называется он ВВА-14.

Отец удивительной машины

Вместе с ним работали тысячи отечественных специалистов. «С ним», а не «у него» — он всегда поправлял при таких оговорках. Ко всем он относился с одинаковым уважением, будь то слесарь, начальник цеха или министр. Роберт Людвигович Бартини. Создатель самолета-амфибии ВВА-14. Он уехал из фашистской Италии в СССР, где стал известным авиаконструктором. В разные годы с ним были связаны: Ильюшин, Яковлев, Антонов и другие. На счету Бартини было более 60 завершенных проектов самолетов, отличающиеся своей оригинальностью, а всем известный конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев называл его своим учителем. Своим наставником его считали и другие авиаконструкторы.

Карьера вчерашнего итальянца в Советском Союзе началась на научно-опытном аэродроме ВВС (бывшее Ходынское летное поле, ныне аэродром Чкаловский). Бартини возглавлял группу, которая занималась проектами гидросамолетов. Там он предложил проект истребителя «Сталь-6» и морского бомбардировщика МТБ-2, но, когда его группа была включена в состав ЦКБ, Бартини уволили за критику создаваемой организации. В том же 1930 году по рекомендации Михаила Тухачевского Роберт Бартини был назначен главным конструктором ОКБ НИИ Гражданского воздушного флота. К сожалению, знакомство с Тухачевским позже сыграло злую шутку с конструктором.

Через три года после назначения на должность, на созданном Бартине истребителе «Сталь-6» был установлен мировой рекорд скорости — 420 км/ч. На базе этой машины был создан «Сталь-8», но проект был закрыт, так как не соответствовал тематике гражданского авиастроения. Уже тогда Бартини проявил себя как дальновидный конструктор, который предлагал самые смелые идеи. Он создал такие машины как 12-местный пассажирский самолет «Сталь-7» с крылом «обратная чайка», спроектировал дальний арктический разведчик (ДАР), бомбардировщик ДБ-240.

Этот самолёт более известен под названием Ер-2 — его заканчивал другой главный конструктор Владимир Ермолаев, так как Бартини был арестован НКВД. Ему предъявлялись обвинения в связи с «врагом народа» маршалом Тухачевским и в шпионаже в пользу Бенито Муссолини, от режима которого, Бартини, собственно, и бежал в СССР. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы и 5 лет в «поражении в правах». Бартини был отправлен в закрытое ЦКБ-29 тюремного типа, где принимал участие в создании бомбардировщика Ту-2. По своей просьбе он был переведен в группу заключенного Дмитрия Томашевича в бюро 101 и это тоже сыграло с ним злую шутку, так как в 1941 году всех, кто работал с конструктором Туполевым освободили. Сотрудники бюро «101» освободились только после войны.

В 1944-1946 годах Бартини работал над проектами транспортных самолетов Т-107 и Т-117. Самолет Т-117 удалось закончить лишь на 80% — Иосиф Сталин посчитал, что использовать на транспортнике двигатели, необходимые для бомбардировщиков Ту-4 — это непозволительная роскошь, и проект свернули. Позднее Бартини начал работу над новым тяжелым военно-транспортным и десантным самолетом Т-200. Проект даже был утвержден, но самолет так и не был построен. Впоследствии многие наработки по этому проекту были использованы при разработке самолетов Антонова. Затем Роберт Бартини работал в ОКБ гидроавиации Бериева. В 1952 году его командировали в Новосибирск, где он был назначен начальником отдела перспективных схем СибНИА — Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина. Там он представил проект сверхзвуковой летающей лодки-бомбардировщика А-55. Проект сначала отклонили, так как обозначенные характеристики показались нереальными. Помог Сергей Королев, обосновавший проект экспериментально.

В 1957 году Бартини откомандировали из СибНИА в ОКБС МАП в Подмосковье. Здесь он разработал 5 проектов самолетов различного назначения. В 1961 году он предложил проект сверхзвукового дальнего разведчика с ядерной силовой установкой. Как раз в этот период карьеры у него родилась еще одна идея — создание самолета-амфибии, который бы мог взлетать вертикально и позволял охватить транспортными операциями большую часть Земли. «Первой ласточкой» стал небольшой самолет Бе-1, испытания которого проводились в 1961-63 годах.

В 1968 году коллектив Роберта Бартини переехал на завод им. Димитрова в Таганрог, который специализировался на гидросамолетах. Здесь в КБ Бериева велись работы над концепцией «безаэродромных самолетов». Были построены 2 противолодочных самолета ВВА-14. Этот проект стал последним в жизни Бартини, скончавшегося в 1974 году в возрасте 77 лет…

Кто ты такой, ВВА-14?

ВВА-14 — это вертикально взлетающая амфибия с четырнадцатью двигателями. Экспериментальный советский аппарат создавался как способный взлетать и садиться на воду, как обычный самолет и как самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Его разработке предшествовали многолетние исследования главного конструктора Бартини. 11 ноября 1965 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР N"935-320 «О создании новых авиационных средств борьбы с ракетоносными подводными лодками», в котором велась речь о начале разработки ВВА-14.

Необходимо было создать не просто летательный аппарат, а целый авиационный противолодочный комплекс, в который должны были войти поисково-прицельная система «Буревестник», оружие, а также система заправки топливом на плаву. Комплекс должен был обнаруживать и уничтожать подводные лодки противника как самостоятельно, так и при взаимодействии с другими силами ВМФ. Рассматривалось создание поисково-ударного, поискового и ударного вариантов ВВА-14.

ВВА-14 был выполнен по схеме катамарана и имел прямоугольный центроплан с прямыми консолями, в котором располагались 12 подъемных двигателя, а сверху 2 маршевых. Для взлета и посадки на воду использовалось пневматическое взлетно-посадочное устройство (ПВПУ). Самолет мог взлетать и садиться на воду, используя надувные поплавки, которые находились в специальных отсеках и надувались при посадке. При этом аппарат имел и колесные шасси для эксплуатации его и на сухопутных аэродромах. Техническая сложность ВВА-14 требовала решения многих новых проблем, над которыми работали ученые ведущих институтов. Так как поступление двигателей затягивалось и испытания пришлось начать при наличии только маршевых двигателей. Осенью 1972 года экипаж в составе летчика-испытателя Юрия Куприянов и штурмана Льва Кузнецова выполнили первый полет с «самолетными» взлетом и посадкой. В целях соблюдения секретности, на ВВА-14 была нанесена ливрея авиакомпании «Аэрофлот».

Испытания проходили успешно. Было выполнено 107 полетов с общим налетом 103 часа и достигнута максимальная скорость 260км/ч. В 1974 году на ВВА-14 было установлено ПВПУ и летом 1975 года был совершен первый полет с выпуском и уборкой ПВПУ. Его конструкция оказалась необычайно сложной и требовала доводки. Летные испытания показали, что целесообразнее использовать экранный эффект. Поэтому первый самолет ВВА-14-1М, для которого так и не были изготовлены подъемные двигатели, было решено переделать и установить в его носовой части два двигателя для того, чтобы использовать аппарат как экраноплан. Он получил обозначение 14М1П. Эти работы были выполнены уже после смерти Бартини. Испытания машины проходили в Таганрогском заливе, но не получили дальнейшего развития. Машина проигрывала новой технике. На вооружение поступили серийные Бе-12, Ил-38 и Ту-142. Испытательные полеты с надутыми поплавками в 1975 году были последними для уникального ВВА-14.

Ненужный самолет

Экспериментальный самолет ВВА-14 так и не осуществил вертикальный взлет. Сейчас сохранившийся корпус в версии экранолета стоит в Музее авиации в подмосковном Монино, а корпус второго прототипа, который никогда не летал, доживает свои дни в ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге (Ростовская область). В настоящее время проводится реставрация первой машины силами волонтеров, что не может не радовать. Ведь этот летательный аппарат — прекрасный образец смелой конструкторской мысли, хоть инженерам не удалось до конца воплотить все идеи. ВВА-14 — это часть нашей и мировой авиационной истории, которая должна быть обязательно сохранена для демонстрации всем любителям авиации.