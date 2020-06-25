Немецкое СМИ назвало «фатальную ошибку» США в переговорах по СНВ-3

Вашингтон, 25 июня. Приглашение Китая участвовать в переговорах о продлении договора СНВ-3 является «фатальной ошибкой» США. У данного соглашения тогда практически не будет будущего, ведь в короткий срок три государства не смогут договориться, считает автор статьи в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Райнхард Везер.

Журналист подчеркнул, что договор закончится в феврале 2021 года, но Вашингтон готов продлевать его только в случае присоединения Пекина. Китай не видит для себя интерес подписывать договор. Нет никаких предпосылок для успешного исхода переговоров, к тому же, времена наступили сложные, констатировал Везер.

Пессимистичный настрой автора статьи связан и с внешней политикой Белого дома, которую журналист назвал «неуклюжей дипломатией». Везер подчеркнул, что стараниями Дональда Трампа отношения между США и Китаем стали довольно «прохладными».

По мнению журналиста, если не получится продлить договор или заключить новый, потом договориться станет очень сложно.

Напомним, что военный эксперт Виктор Литовкин также выразил мнение, что Китаю будет неинтересно участвовать в переговорах. Он считает, что логичнее тогда привлекать к обсуждению еще и Британию с Францией.