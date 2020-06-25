Лолита хочет через суд выселить бывшего супруга из квартиры

Москва, 25 июня. Российская певица Лолита Милявская подала иск в Басманный суд Москвы, чтобы снять с регистрационного учета в своей квартире бывшего супруга Дмитрия Иванова.

По словам адвоката исполнительницы Сергея Жорина, заявление носит формальный характер и было подано 22 июня.

«Бывший муж Лолиты уже более года не проживает в этой квартире, не платит за коммунальные услуги. Более того, он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд», — рассказал защитник певицы.

Он также пояснил, что Лолита не предъявляет экс-супругу финансовых претензий.

Певица официально развелась с Ивановым в мае нынешнего года, хотя пара давно не жила вместе. Оформление развода затянулось, поскольку Лолита хотела признания союза фиктивным, чтобы лишить бывшего мужа российского и израильского гражданства.

Ранее стало известно о разводе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. Звездные супруги прожили вместе восемь лет и родили одного ребенка. В своем заявлении пара отметила, что на их решение не повлияли третьи лица и скандальная постельная сцена в фильме «Текст» с участием Асмус и Ивана Янковского, передает телеканал «360».