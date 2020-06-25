Депутат Макаров заявил о невозможности двойного голосования по поправкам

Москва, 25 июня. Депутат Государственной думы России Андрей Макаров заявил о невозможности двойного голосования по поправкам в конституцию. Он убедился в этом на собственном примере.

Парламентарий сообщил, что после регистрации для электронного голосования решил специально поехать на избирательный участок. Однако там бюллетень для голосования ему не выдали.

«Я приехал на участок, подошел и попросил бюллетень. Они посмотрели, сказали: «Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования», — сказал Макаров.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за эпидемиологической ситуации отложили на более позднюю дату. Президент России объявил, что голосование пройдет 1 июля. Избирательные участки начали работу в четверг.