Манукян рассказал, какую ошибку совершил Маркони, вмешавшись в развод Харламова и Асмус

Шоумен Гарик Харламов опровергает слухи, что его развод с актрисой Кристиной Асмус был «понарошку». Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объявил развод Харламова и Асмус розыгрышем и частью программы, которую он ведет. Маркони уверяет, что выпуск, где все раскроется, выйдет в июле. Однако Харламов тут же опроверг слова Маркони, найдя для ведущего Comment Out нецензурный эпитет.

«Понимаю, что многих эта тема уже достала, а многим вообще /все равно/ (и это прекрасно), но так как спекуляции на нашем с @asmuskristina разводе продолжаются, вынужден еще раз прокомментировать. Мы не участвовали с Кристиной̆ ни в каком шоу, и наш развод не является никаким пиаром или хайпом. История, что мы якобы участвовали в шоу Comment Out, является абсолютным враньем. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы ее [программу с их участием] увидите в июле. Не увидите, поскольку /вранье/. А нашим СМИ рекомендую все-таки проверять информацию перед тем, как публиковать то, что выходит изо рта г-на Маркони. То, что входит в этот рот, можно не проверять. Всем спасибо, больше не отвлекаю на эту тему» — написал Харламов в Instagram.

Маркони, впрочем, не успокоился и уже привел некие «доказательства» в подтверждение своих слов, которые не убедили колумниста Федерального агентства новостей, блогера Вадима Манукяна.

Продолжатель дела Малахова. Колонка Вадима Манукяна

Что проще всего продать? Конечно, скандал! Именно поэтому у шоу Андрея Малахова всегда бешеные рейтинги, которые растут в геометрической прогрессии, когда телезрители узнают о каких-то преступлениях, драках, шумных разводах, ссорах и скандалах.

Владимир Маркони уже стал очень популярным в YouTube, миллионные просмотры его шоу говорят сами за себя. Но пиара много не бывает, вероятно, поэтому он решил, что пришло время двигаться дальше, любой ценой повышая свой рейтинг. И тут под руку попался прекрасный инфоповод — неожиданный для многих развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. Не попиариться на главной теме светских новостей ведущий скандального шоу просто не мог.

Пострадавшая Собчак

Стоит напомнить, что одна из предыдущих участниц Comment Out Ксения Собчак уже пострадала, выложив по условиям программы в разгар протестов в США черный квадрат с единственной песней-хитом некогда популярной ростовской группы «Запрещенные барабанщики». Эта история, наряду с другими противоречивыми заявлениями теледивы, утекла в европейскую прессу. В итоге рекламодатели Ксении Собчак, в том числе Audi, начали заявлять о расторжении рекламных контрактов с ней. Собчак поспешила откреститься от любых обвинений в расизме и даже заявила, что подает в суд на европейское СМИ, которое распространило о ней порочащую информацию.

По стопам Малахова

Скандальную репутацию нужно постоянно подогревать, чтобы быть всегда в тренде, чтобы у YouTube-канала росло количество подписчиков, а значит — постоянно увеличивалась монетизация канала. Здесь Маркони ничем не отличается от Андрея Малахова, который для того, чтобы оставаться на плаву и быть успешнее конкурентов, должен неизменно держать на высоком уровне рейтинги своей передачи. Именно поэтому в день смертей популярных и любимых артистов Малахов активно затаскивает к себе на эфир родственников этих звезд, давая им возможность поплакать на всех экранах страны. Или после резонансных преступлений пытается выжить их этих тем все возможное и невозможное. История со смертельной аварией с участием Михаила Ефремова — яркий и не очень красивый тому пример.

Институт репутации

Однако существует определенный маркер, который часто сигнализирует о возможном конце карьеры многих известных людей — откровенное вранье. Вы можете однажды сказать, что завтра станете ведущим программы «Пусть говорят», но, если это был чистой воды фейк, послезавтра аудитория перестанет воспринимать вас всерьез. Это я «передаю привет» видеоблогеру Николаю Соболеву, который с шумом и плеском сел в лужу с подобным заявлением.

Так вот, по поводу господина Маркони скажу так: похоже, он совершил серьезную ошибку, которая будет стоить ему потери части аудитории. Думаю, рейтинги его шоу до конца июля, конечно, подрастут, но в начале августа аудитория может начать стремительное таять. Зрители могут простить все, что угодно, кроме откровенного вранья. Если бы известные люди бойкотировали всех, кто намеренно врет, перестали бы ходить на такие шоу, это стало бы лучшей реакцией на подобное поведение. Кстати, Малахова можно похвалить за то, что, как бы он ни старался поднять рейтинги своих передач, до фейков он никогда не опускался.

А еще мне доставляет удовольствие думать, что в российской медиасреде постепенно начал формироваться институт репутации. Этот институт позволяет отделить людей «на хайпе» от серьезных профессионалов, которые заслуживают доверие аудитории. Надеюсь, в ближайшие годы пустой хайп перестанет повышать рейтинги, а реальные дела звезд станут основной темой для упоминания их в медиа.

Кстати, лично для меня заголовком дня стало не заявление Маркони, а поступок Константина Хабенского, который заслуженно полученную государственную премию в десять миллионов рублей решил целиком отдать на благотворительность. Хочу надеяться, что в будущем именно такие новости станут главными инфоповодами для публикаций о жизни звезд.