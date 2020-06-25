Макаревичу посоветовали уехать на Украину после слов о «ненужности» парада Победы

Москва, 25 июня. Автор Twitter-аккаунта «Голос Мордора» отреагировал на заявление музыканта Андрея Макаревича, посоветовав ехать на Украину и там играть перед «упырями».

Напомним, что накануне певец заявил, что в детстве ему нравился парад Победы, теперь же он ему не нужен.

Заявление музыканта возмутило не только политиков и общественников, но и интернет-пользователей.

«Андрей Макаревич заявил, что лично ему, парад Победы не нужен. А его, парад, не для тебя и проводили. Ты езжай на Украину, играй перед упырями в наколотых свастиках и вольфсангелях. Вот это — твое. А парад Победы — нет», — такой совет написал владелец аккаунта.

Под данной публикацией пользователи стали активно высказывать свое отношение к Макаревичу, утверждая, что им не нужен этот музыкант. Один из комментаторов отметил, что песни «Машины времени» ему нравятся, но после такого высказывания певца становится грустно.

Российский депутат Александр Шерин ранее призвал Макаревича воздерживаться от таких выражений, иначе он ставит своих многочисленных поклонников в неудобное положение.