Двойная оплата за работу 1 июля: кого коснется и как выходной отразится на зарплате

Следующая трудовая неделя будет сокращенной — среда, 1 июля, объявлена нерабочей, так как назначена основным днем голосования по поправкам в конституцию. Отразится ли дополнительный выходной на зарплате и как будут оплачивать работу в этот день тем, кто по долгу службы должен находиться на рабочем месте? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Двойная оплата за работу 1 июля

Работа в день голосования по поправкам в конституцию, 1 июля, будет оплачиваться как работа в выходной. Об этом сообщили в Роструде.

«Работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», — сообщили в ведомстве.

Почему принято именно такое решение? Дело в том, что на день голосования распространили нормы Трудового кодекса, которые касаются оплаты труда в праздничные дни. По действующему законодательству, труд в такой выходной оплачивается в повышенном размере.

В Федеральной службе по труду и занятости добавили, что дополнительное вознаграждение за работу 1 июля могут получить и сотрудники, получающие сдельную зарплату, — в случае, если это установлено локальными нормативными актами.

Кроме того, за работу 1 июля можно будет получить отгул. Правда, в этом случае работа в день голосования будет оплачиваться в стандартном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

«При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени. Следовательно, отпуск на этот день не продлевается», — добавили в Роструде.

Депутат Исаев: Люди вправе получить двойную оплату

Пояснения Федеральной службы по труду и занятости касательно оплаты рабочего времени за 1 июля соответствуют нормам российского законодательства. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Разъяснения Роструда абсолютно соответствуют Трудовому кодексу. Работа в нерабочие праздничные дни подлежит оплате в двойном размере. В данном случае речь идет о нерабочем дне, который установлен решением государства. Поэтому люди, которые будут работать в эти дни, вправе получить двойную оплату. В данном случае решение принято в полном соответствии с Трудовым кодексом», — сказал Андрей Исаев в комментарии ФАН.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию России стартовало в четверг, 25 июня. Голосование продлится до 1 июля включительно. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поправки вступят в силу, только если граждане России их поддержат.

Внести поправки в основной закон глава государства предложил в послании Федеральному собранию в январе 2020 года. По мнению ряда политиков и экспертов, предложенные изменения закрепляют суверенитет и территориальную целостность России, государственную поддержку материнства и детства, социальные обязательства государства перед гражданами.