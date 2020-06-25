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Карасев уверен, что Западу не нужна сильная Украина с большой территорией

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Карасев уверен, что Западу не нужна сильная Украина с большой территорией

Москва, 25 июня. Политолог Вадим Карасев считает, что Западу не нужна Украина с большой территорией. Такое заявление он сделал, комментируя позицию западных стран относительно Крыма.

Карасев считает, что сильная Украина с развитой инфраструктурой и интеллектуальными научно-техническими кадрами будет совершенно не нужна Западу, поэтому он сквозь пальцы смотрит на воссоединение Крыма с Россией и ситуацию в Донбассе.

«Интегрировать Украина в Запад можно только упрощенной, без сложной экономики, без академии наук, а чисто монопрофильной, аграрной, без территории. Потому что слишком большая территория для Европейского союза у этой Украины», — сказал в эфире телеканала NewsOne Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С точки зрения политолога, именно поэтому на Западе на Крым смотрели соответствующим образом: «Ну ладно, не будем дергаться, отдайте спокойно». Аналогичная ситуация — и с Донбассом, считает эксперт. Он пояснил, что Запад «берет» к себе тех, «у кого маленькие территории, у которых по пять, по девять миллионов человек». Вадим Карасев напомнил, что среднее число населения западных стран составляет девять миллионов человек.

Карасев уверен, что Западу не нужна сильная Украина с большой территорией

«Они не хотят, чтобы мы как сильная страна со сложной экономикой были там. И они не хотят нас отдавать в другую геополитическую сферу, поэтому делают все. Не нужны мы им со сложной высокоразвитой индустриальной экономикой и с такой большой территорией, и научно-техническими кадрами интеллектуальными», — резюмировал Карасев.

Напомним, воссоединение Крыма и РФ произошло в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Жители полуострова выступила за то, чтобы Крым вошел в состав Российский Федерации. Ситуация с Донбассом иная.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Тогда некоторые районе Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости и создании ДНР и ЛНР. Украинская власть после этого ввела на территорию Донбасса войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Минские договоренности не помогают наладить ситуацию в регионе, так как официальный Киев регулярно нарушает пункты соглашения.

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