Москва, 25 июня. Политолог Вадим Карасев считает, что Западу не нужна Украина с большой территорией. Такое заявление он сделал, комментируя позицию западных стран относительно Крыма.

Карасев считает, что сильная Украина с развитой инфраструктурой и интеллектуальными научно-техническими кадрами будет совершенно не нужна Западу, поэтому он сквозь пальцы смотрит на воссоединение Крыма с Россией и ситуацию в Донбассе.

«Интегрировать Украина в Запад можно только упрощенной, без сложной экономики, без академии наук, а чисто монопрофильной, аграрной, без территории. Потому что слишком большая территория для Европейского союза у этой Украины», — сказал в эфире телеканала NewsOne Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С точки зрения политолога, именно поэтому на Западе на Крым смотрели соответствующим образом: «Ну ладно, не будем дергаться, отдайте спокойно». Аналогичная ситуация — и с Донбассом, считает эксперт. Он пояснил, что Запад «берет» к себе тех, «у кого маленькие территории, у которых по пять, по девять миллионов человек». Вадим Карасев напомнил, что среднее число населения западных стран составляет девять миллионов человек.

«Они не хотят, чтобы мы как сильная страна со сложной экономикой были там. И они не хотят нас отдавать в другую геополитическую сферу, поэтому делают все. Не нужны мы им со сложной высокоразвитой индустриальной экономикой и с такой большой территорией, и научно-техническими кадрами интеллектуальными», — резюмировал Карасев.

Напомним, воссоединение Крыма и РФ произошло в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Жители полуострова выступила за то, чтобы Крым вошел в состав Российский Федерации. Ситуация с Донбассом иная.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Тогда некоторые районе Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости и создании ДНР и ЛНР. Украинская власть после этого ввела на территорию Донбасса войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Минские договоренности не помогают наладить ситуацию в регионе, так как официальный Киев регулярно нарушает пункты соглашения.