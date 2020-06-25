Успенская рассказала о «беспрерывном стаже в браках»

Москва, 25 июня. Звезда шансона Любовь Успенская рассказала, почему была замужем четыре раза, и за что не приемлет ревность.

Певица стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!» и во время откровенного интервью раскрыла многие детали из личной жизни. Она призналась, что влюблялась в своих известных партнеров едва ли не каждый раз, когда участвовала с ними в съемках.

По ее словам, во взаимодействии артистов, мужчины и женщины, должен быть момент влюбленности — «если ты не влюблен, в это не поверит народ». Поэтому исполнительница увлекалась, в частности, певцом Леваном Кбилашвили и актером Борисом Щербаковым. Влюбленности у Успенкой не случилось лишь с артистом Алексеем Гуськовым.

«Когда я снималась в клипе с Алексеем Гуськовым, я видела, что он не заразился съемками. Я думала: «жену, наверное, свою больше любит и не может отключиться». Когда я влюблена, для меня слова «несвободна» не существует. Если я влюблюсь… Я же почему четыре раза была замужем? И то — от одного уходила к другому. У меня даже беспрерывный стаж в браке. Я не успевала развестись, уже выходила замуж. У других трудовые книжки — там стаж, а у меня в этом стаж», — заметила звезда.

В ходе разговора о личном Успенская отметила, что не понимает ревности. По ее мнению, это чувство делает людей глупыми и слабыми.

Она также заявила, что недавно поняла: любовь — игра, но для осознания этого ей потребовалось слишком много времени.

Успенской 66 лет, за ее плечами четыре брака, в первый из которых она вступила еще семнадцатилетней. Тогда она вышла замуж за музыканта Виктора Шумиловича. После него были Юрий Успенский, Владимир Франц и бизнесмен Александр Плаксин, от которого певица родила свою единственную дочь Татьяну.

В апреле в Сети появились сообщения о том, что у звезды шансона появился новый фаворит — 28-летний грузинский певец Леван Кбилашвили.