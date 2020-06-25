Успенская объяснила, почему поддержала Ефремова после ДТП

Москва, 25 июня. Певица Любовь Успенская объяснила, почему выступила в поддержку устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, и рассказала о последнем разговоре с ним.

По ее словам, известный артист немногословен и очень редко звонит, но перед аварией он вышел на связь и сообщил об ухудшении здоровья.

«Он мне говорит: «Любань, как ты? У меня так сердце болит. Мне врачи сказали, что проблемы, надо серьезно провериться», — сказала Успенская в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

Исполнительница отметила, что поинтересовалась у друга, не выпивает ли он. Ефремов ответил, что употребляет алкоголь «понемножку», поэтому у Успенской не возникло никаких опасений.

«В общем-то я опасности не услышала в нашем разговоре. И потом он говорит: «Я сяду в кабриолет, иди ты в жопу», — он мне сказал и положил трубку. Это был весь разговор. И потом случилось такое. У меня крыша съехала», — призналась артистка.

Успенская рассказала, что Ефремов уже давно находится в депрессии, которая во многом связана со смертью его коллеги Галины Волчек. О том, что артист тяжело переживал уход актрисы, ранее говорила и его супруга Софья Кругликова.

«Когда это случилось (авария. - Прим. ФАН), я стала вспоминать этот последний разговор, жалобу на сердце, и у меня была мысль такая, что это все произошло в состоянии эйфории. Даже у меня чувство такое, что он мог потерять сознание [за рулем]. Конечно, там и алкоголь замешен, но это не просто человек выпил», — поделилась звезда шансона.

Певица подчеркнула, что если бы во время последнего разговора «почувствовала», что Ефремову нужно помощь, то постаралась бы его спасти.

Успенская убеждена, что сейчас знаменитый артист хотел бы оказаться на месте погибшего водителя, поскольку осознание свей вины в смерти человека и горе семьи для него гораздо хуже смерти. Она выразила опасение, что Ефремов может не пережить этот «позор».

При этом Успенская добавила, что за свое преступление актер должен ответить по закону.

«АиФ» напоминает, что авария по вине Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. В ДТП погиб водитель курьерской службы. Сам артист не пострадал, в момент трагедии он был сильно пьян. Свою вину актер признал сразу.