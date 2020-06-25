Канделаки откровенно рассказала, как ее домогался Саакашвили

Москва, 25 июня. Телеведущая Тина Канделаки сообщила о попытках харассмента со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Скандальное заявление она сделала в эфире шоу «Подруги» на YouTube.

По ее словам, общение с политиком закончилось серьезным конфликтом.

«У меня есть классическая история, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте. Там дошло до драки. Вы знаете, я не знаю, может это я, и это мой характер, и мой темперамент. Я сказала: «Поставь меня на место, будь ты проклят! И я уверена, что нога ни одного грузина не ступит на твою могилу», — поделилась Канделаки.

Она пояснила, что по старому обычаю великих правителей хоронят в Кафедральном храме Светицховели в Мцхета, который является главным святым местом в Грузии. Прах укладывают под плиту храма, чтобы люди могли ходить по нему.

«Это самая большая честь, когда по твоему праху идут. Я говорю, даже праха не будет, чтобы нога ступила. И у нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию. Потому что он попытался меня в этом смысле «прохарассить», но не получилось. Мне кажется, он сам испугался», — рассказала телеведущая.

Ранее знаменитость ответила на едкое замечание коллеги Ксении Собчак об избыточном весе. Канделаки заявила, что у ее оппонента плохая кожа, но это не мешает «светской львице» рекламировать косметику, передает телеканал «360».