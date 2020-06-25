Адвокат Ефремова объяснил слова актера об усыновлении детей погибшего в ДТП

Москва, 25 июня. Актер театра и кино Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, заявил о готовности обеспечить достойную жизнь детям погибшего Сергея Захарова. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

Он прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Ефремов может усыновить детей Захарова, однако выразился чуть иначе. По словам адвоката, Михаил Ефремов сказал, что готов позаботиться о детях погибшего и сделать все возможное для того, чтобы устроить им «максимально достойную жизнь».

«Не то чтобы усыновить, а максимально помочь до конца своей жизни», — цитирует телеканал «360» слова Эльмана Пашаев.

Адвокат отметил, что общался с братом погибшего. По словам адвоката Ефремова, сумму компенсации потерпевшая сторона не называет, так как надеется потом получить больше.

«Они думают, если больше будут затягивать, то больше получат, но они глубоко ошибаются. Я не позволю, чтобы дело покойного превратили в торговый объект», — указал Пашаев, заметив, что впервые сталкивается с ситуацией, когда «смерть человека превратили в шоу».

Актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в Москве. Он за рулем иномарки влетел в грузовик, водитель которого получил смертельные травмы и скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста следы не только алкоголя, но и наркотиков. Против Ефремова было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Многие общественные деятели и эксперты считают, что Ефремов должен понести справедливое наказание за смертельную аварию. Так, публицист, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков считает, что артиста нужно посадить в тюрьму.

Аналогичного мнения придерживается и блогер Вадим Манукян. Он возмущен тем, что поклонники и близкие актера театра и кино пытаются его «обелить».