Ионов объяснил, почему обмен Уилана на Бута и Ярошенко выгоден США

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов предположил, что вероятный обмен американца Пола Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко может быть в интересах, прежде всего США, потому что он является сотрудником их спецслужб.

Правозащитник прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление адвоката Алексея Тарасова о том, что в переговорах об обмене граждан РФ есть подвижки.

«Я думаю, так и есть, потому что Уилану дали 16 лет, и это в совокупности практически остаток того, сколько должны еще отсидеть Ярошенко и Бут в американских тюрьмах, — сказал Ионов. — Плюс вопрос достаточно давно уже муссируется. Уилан признан виновным за шпионаж, и, соответственно, наши [следователи] собрали достаточную доказательную базу».

В этом случае, как и в ситуации с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, Россия попытается обменять Уилана, отметил собеседник ФАН.

«Похожая история — это [Надежда] Савченко и двое наших граждан, которые находились в киевских застенках (Александр Александров и Евгений Ерофеев. — Прим. ФАН), — напомнил правозащитник. — Тем более, как показывает практика, большинство людей, которые сотрудничают с американскими спецслужбами, являются их штатными или нештатными сотрудниками, имеют кучу всяких гражданств».

По словам Ионова, Уилан как раз — яркий представитель таких людей, и за него сейчас борются аж четыре страны — кроме США это также Великобритания, Ирландия и Канада.

«Соответственно, внимание к нему большое, — подчеркнул правозащитник. — Американский посол в Москве тоже в курсе ситуации и после приговора Уилану даже нелицеприятно прокомментировал ее. Поэтому в компиляции это может быть первым таким прорывным действием со стороны США и России за последнее десятилетие».

Напомним, обмен с участием Сергея Скрипаля произошел в июле 2010 года. Тогда экс-полковник Главного разведывательного управления вместе с еще тремя шпионами в пользу Соединенных Штатов был обменян на десятерых граждан РФ, разведчиков-нелегалов.

Помилование и обмен бывшей военнослужащей украинской армии и экс-народного депутата Надежды Савченко на осужденных в ее стране россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева случился в мае 2016 года.

После вынесения приговора Полу Уилану посол США в Москве Джон Салливан заявил, что «разочарован и возмущен» таким решением Московского городского суда. Более того, он охарактеризовал судопроизводство в России как «тайное правосудие».

Ранее Александр Ионов отметил, что в случае возможного обмена наша страна не должна выбирать между Бутом и Ярошенко.