Адвокат Ефремова объяснил слова актера об усыновлении детей курьера Захарова

Москва, 25 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, готов позаботиться о детях погибшего Сергея Захарова без их усыновления. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Ранее защитник сказал в эфире радио «Эхо Москвы», что Ефремов может даже усыновить детей, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

«Он очень переживает и хочет им максимально помочь. Не в том смысле, что усыновить по документам. Но он может сделать для них больше, чем родной отец, — не потому что тот был плохим отцом, а потому что у него больше возможностей», — пояснил Пашаев.

Адвокат Ефремова уже заявлял, что представители артиста больше не будут предлагать денежную компенсацию семье Захарова, ее объемы должен определить суд.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фургоном. В результате ДТП водитель грузовика Сергей Захаров скончался в реанимации от полученных травм.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что в организме артиста содержались следы не только алкоголя, но и наркотиков.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, в отношении него возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ряд экспертов высказали мнение, что Ефремов должен понести реальное наказание за смерть человек. Блогер Вадим Манукян выразил возмущение тем, что поклонники и близкие актера пытаются его «обелить».