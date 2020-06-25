Бессараб поддержала идею распространить выплаты на детей от 16 до 18 лет

Круг получателей выплат семьям стоит расширить на тех граждан России, которые воспитывают детей от 16 до 18 лет. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей.

В июле Пенсионный фонд России начнет начислять единовременные дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Эту меру поддержки президент России Владимир Путин анонсировал во время обращения к гражданам 23 июня.

Совет Федерации ранее предлагал распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет. Депутат Госдумы и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб поддерживает эту идею.

«Сегодня Совет Федерации предлагает — на мой взгляд, нужно поддержать эту идею — обратиться к президенту с тем, чтобы выплаты могли получить также семьи с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. Мы понимаем, что это дети, которые еще находятся на иждивении в семьях. Для них порой нужны траты гораздо выше, чем на детей в возрасте от 10 до 12 лет, к примеру», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

Депутат обратила внимание, что выплаты на детей во время пандемии COVID-19 стали самой востребованной государственной услугой. По данным Пенсионного фонда, начисления охватили более 25 миллионов маленьких россиян.

«Хотелось бы, чтобы Совет Федерации обратился, если это их предложение, к президенту с просьбой [о выплатах на детей до 18 лет]. Думаю, что как наиболее востребованная услуга, так и наиболее актуальная на сегодняшний день, именно эта», — резюмировала Светлана Бессараб.

Напомним, согласно апрельскому указу президента России, семьям с детьми до трех лет начисляют ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей за апрель, май и июнь. С 1 июня россияне могут получить разовую выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет включительно. Ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей при предоставлении им других мер социальной поддержки.