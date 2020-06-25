«Алые паруса 2020»: как пройдет праздник выпускников, как увидеть бриг «Россия» и салют

Знаменитый петербургский праздник выпускников «Алые паруса 2020» в этом году пройдет в новом формате, это связано с ограничениями в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом. Но от этого действо не станет менее грандиозным, уверены организаторы.

Праздник состоится в ночь с субботы, 27 июня, на воскресенье, 28 июня. Начало ТВ-трансляции на Пятом канале в 22.30, кульминацию праздника покажут и другие федеральные телеканалы.

Об истории праздника рассказывает материал Федерального агентства новостей.

«Бегущая по волнам на встречу мечте», — так назвали праздник его организаторы — акционерный банк «Россия», правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

«Алые паруса 2020» посвящены юбилею создателя знаменитой феерии — 140-летию писателя Александра Грина.

Концерт для выпускников

В 2020 году по традиции состоится грандиозный концерт для выпускников, но пройдет он не на Дворцовой площади, как обычно, а на специально сконструированной площадке на Крестовском острове. По словам организаторов, грандиозная конструкция, которая станет декорацией, будет напоминать корабль, летящий по волнам.

Как рассказали Федеральному агентству новостей специалисты по истории Ленинграда-Петербурга, подобная традиция проведения «Алых парусов» в городе есть: в 1977 году проход шхуны под алыми парусами по Неве не состоялся (возможно, тогдашнее руководство Ленинграда хотело избежать излишнего скопления людей на набережных), и праздник выпускников также был перенесен на Крестовский остров, на стадион имени Кирова (сейчас на этом месте расположена «Газпром-арена»). Сцена тогда тоже была выполнена в форме корабля под алыми парусами.

«Алые паруса-2020» делают ставку на юные дарования, по словам организаторов, самой юной участнице действа всего шесть лет. Молодость, талант, открытые просторы и вершины, которые предстоит покорить нынешним выпускникам, — лейтмотив праздника.

Перед выпускниками выступят звезды, которые выбраны среди кумиров современной молодежи: Дима Билан, Вера Брежнева, белорусско-российская поп-рок-группа IOWA, репер ST и многие другие. Ведущими праздника по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Еще одна эффектная часть программы — шоу барабанщиков, для которого созданы многоуровневые декорации в урбанистическом стиле.

Водное шоу и салют в ночь «Алых парусов»

Огненная феерия, которая обещает быть не менее грандиозной, чем в предыдущие годы, озарит небо над Финским заливом в ночь с 27 на 28 июня. Как сообщили организаторы, для шоу, которое станет кульминацией Всероссийского вечера выпускников, все готово.

«Белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами в первый раз пройдет не по Неве, — рассказали в пресс-службе Пятого канала. — Основное действо — водно-пиротехническое шоу — развернется в акватории Финского залива. Организаторы праздника по традиции подготовили захватывающее представление на воде и в небе».

Понтоны для фейерверка уже смонтированы, пиротехнические установки также будут на барже, которую пришвартуют недалеко от места праздника. Впервые пиротехнические установки появятся на мосту Западного скоростного диаметра. Там уже установлено несколько шестиметровых балок для салюта, который будет сопровождать проход брига «Россия» по акватории Финского залива.

Режиссером-постановщиком проекта «Алые паруса 2020» выступил Михаил Колпахчиев.

Как увидеть шоу

В этом году в связи с непростой эпидемиологической обстановкой действуют особые требования к организации и проведению праздника. Доступ ко всем локациям будет закрыт. Эти меры безопасности необходимы, чтобы сохранить здоровье участников праздника, выпускников, жителей и гостей Петербурга.

Наблюдать за шоу с воды также не получится: часть Невы и Финского залива перекрыты. Безопасность обеспечивают полиция, Росгвардия, спасатели, а также водные подразделения службы безопасности праздника.

Работа транспорта в ночь с 27 на 28 июня

В Санкт-Петербурге на время праздника «Алые паруса» действуют ограничения для автотранспорта, с которыми можно ознакомиться на сайте правительства Петербурга. В субботу, 27 июня, метро закроется на вход в 22 часа. Наземный транспорт прекращает работу в 23.00.

Так что желающим увидеть все нюансы праздника настоятельно советуем делать это дома, у телевизоров.

Отметим, в прошлом году «Алые паруса» вживую увидело рекордное количество зрителей — почти полтора миллиона человек; более десяти миллионов смотрели прямую трансляцию. Организаторы надеются, что в будущем году праздник пройдет в привычном открытом формате.