Харламов ответил шоумену Маркони на слова о фейковом разводе с Асмус

Москва, 25 июня. Резидент Comedy Club Гарик Харламов, который ранее объявил о разводе со своей супругой, актрисой Кристиной Асмус, отреагировал на заявление российского шоумена Владимира Маркони об их участии в Comment Out и фейковом разводе.

Маркони ранее решил рассказать правду о начавшемся бракоразводном процессе Харламова и Асмус. Он объяснил, что это всего лишь розыгрыш и задание шоу. Он подтвердил, что пара принимала участие в популярном шоу Comment Out. По словам Маркони, у Харламова и Асмус было синхронное задание. Эту информацию в своем Instagram прокомментировал Гарик Харламов.

Комик заявил, что продолжаются спекуляции на теме их с Кристиной Асмус разводе. Харламов опроверг заявление о том, что они с супругой якобы принимались участие в шоу Comment Out.

«Наш развод не является пиаром или хайпом. История о том, что мы якобы участвовали в шоу Comment Out является абсолютным враньем. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы ее увидите в июле. Не увидите», — написал резидент Comedy Club.

Владимир Маркони ранее заявил, что Кристина Асмус и Гарик Харламов останутся вместе «навсегда». Позже юморист подтвердил, что новости о его расставании с Асмус все-таки не были частью розыгрыша. О том, что супруги все-таки разводиться не будут, сообщил таролог Александр Кинжинов, который является финалистом 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Он уверен, что пара не пойдет на такой шаг.