Певица Кравец раскрыла подробности развода Харламова и Асмус

Москва, 25 июня. Поклонники юмориста Гарика Харламова и его супруги — актрисы Кристины Асмус шокированы недавней новостью о разводе. Сразу появилась масса версий расставания. Певица Алена Кравец выразила свое мнение касательно того, что происходило со «звездной» семьей.

Кравец рассказала, что вспомнила факты, на которые ранее не обратила внимание. Например, в октябре 2019 года супруга юмориста пришла на одну из премьер без мужа. На ее пальце не было обручального кольца. Журналисты стали интересоваться, все ли нормально с мужем. Она тогда отделалась шутками.

Кроме того, среди звезд уже больше года ходили слухи, будто Харламов и Асмус на грани развода. Знакомые семьи говорили, что супруги давно живут отдельно друг от друга.

«Мне же в этой связи жаль доченьку их. Она сейчас в том возрасте, когда и папа, и мама рядом очень нужны. Если девочке или кому-то из ее родителей будет нужна помощь психолога, я с радостью помогу», — сказала певица.

Кравец предположила, что разводиться придется с привлечением адвокатов, ведь брачный контракт они не подписывали. Она готова оказать свою помощь супруге юмориста, пишет «Дни.ру».

Напомним, что ранее Асмус отметила, что подписчики придумали массу причин ее расставания с супругом. Актриса написала в Instagram, что не будет лишать публику удовольствия «плодить теории», и призвала продолжать писать комментарии и творить. Она только призналась, что уже год назад супруги решили расстаться.