Июльская выплата на детей: кого коснется и как получить

Пенсионный фонд в России в июле начислит семьям с детьми до 16 лет дополнительные выплаты по указу президента РФ Владимира Путина. Кого эта выплата коснется и как ее получить? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Порядок начисления выплат

Выплата в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет является единовременной. Пенсионный фонд приступит к начислениям уже в июле.

«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда.

Средства будут предоставлены дополнительно к ежемесячной выплате в пять тысяч рублей — на детей до трех лет — и единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.

Главная особенность июльской выплаты: подавать заявление на нее не нужно. Пенсионный фонд перечислит средства беззаявительно.

«Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет либо о выплате на детей от трех до 16 лет», — добавили в ПФР.

На то, чтобы подать заявление, у семей есть больше трех месяцев: документы будут принимать до 30 сентября включительно. В случае, если заявку одобрят, довыплату в размере 10 тысяч рублей начислят автоматически.

Бессараб: Страна ждала этого решения

Выплаты на детей с апреля 2020 года получили почти 19 миллионов семей. По данным Пенсионного фонда, речь идет о 25,5 миллиона детей. Депутат Госдумы и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб назвала президентский указ о довыплатах по 10 тысяч рублей актуальным и справедливым решением.

«Какие-то ограничительные меры еще сохраняются, и наш президент абсолютно правильно подошел к этому вопросу: не делать разницы между теми, кто уже вышел на работу и кто — нет, какие у кого доходы. Самое главное — наличие в семье ребенка. Это то справедливое и взвешенное решение, которого страна ждала и которое люди получили», — сказала парламентарий.

Бессараб добавила, что выплаты семьям с детьми стали самой востребованной услугой в период пандемии COVID-19. Граждане обращались на портал госуслуг по этому поводу наибольшее количество раз.