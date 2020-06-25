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Пластический хирург назвала самый популярный размер груди у россиянок

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Пластический хирург назвала самый популярный размер груди у россиянок

Москва, 25 июня. Большие размеры груди вышли из моды, поэтому россиянки все реже обращаются за экстремальным увеличением. Об этом рассказала руководитель Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник.

Она пояснила, что в последние годы женщины больше предпочитают делать грудь натурального размера и естественной формы.

«Слава богу, наши пациентки прислушиваются к тому, что не нужно забывать о позвоночнике. При увеличении все анатомические формы должны быть соблюдены», — отметила Дельник.

Специалист добавила, что чаще всего пациентки изъявляют желание сделать подтяжку груди после родов, чтобы вернуть былой объем.

На данный момент импланты стали более мягкими и комфортными, благодаря чему грудь после операции не теряет чувствительность. По словам Дельник, непрофессиональным взглядом «можно и не понять, что у женщины ненастоящая грудь».

Ранее стало известно, что процедуры по увеличению ягодиц и броулифтинг стали самыми популярными операциями в 2020 году. Липосакция наиболее востребована среди женщин от 25 до 40 лет, а у более молодых девушек — височный лифтинг. Дельник подчеркнула, что количество желающих сделать липосакцию особенно выросло после самоизоляции, передает телеканал «360».

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Источник: Лента.ру
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