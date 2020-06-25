США начали строительство принципиально новых подводных ракетоносцев

О предстоящей замене атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса «Огайо» на подводные ракетоносцы нового типа в военных и промышленных кругах США начали говорить еще в 2012 году. Уже в то время определились с названием и тактической нумерацией, а также количеством ракетных шахт и общей потребной численностью новых «стратегов».

И вот, Военно-морские силы США от слов перешли к делу, заявив о заключении с компанией General Dynamics Electric Boat (GDEB) контракта на разработку проекта и документации для строительства ПЛАРБ нового проекта «Колумбия» (Columbia). Стоимость разработки проекта и строительной документации по контракту составила 869 млн долларов.

Как сообщают иностранные СМИ, в контракт на подготовку документации включен опцион, согласно которому в дальнейшем ВМС США с фирмой General Dynamics Electric Boat заключат контракт на само строительство сразу двух первых лодок, которые уже получили тактические номера SSBN-826 и SSBN-827. Данный контракт обойдется американским налогоплательщикам в сумму 9,47 млрд долларов.

На судостроительной верфи Newport News Shipbuilding (штат Вирджиния) состоялась торжественная церемония первого отреза стали для корпуса «Колумбии». Компания, как сообщается, получила подряд от GDEB. Ожидается, что спуск на воду первого атомохода класса «Колумбия» состоится в 2028 году, к 2031 году «Колумбия» должна быть доведена до степени готовности к выполнению задач по своему предназначению и приступить к несению боевого дежурства. Также сообщалось, что строительство второй лодки данного проекта начнется в 2024 году.

Всего же планируется иметь 12 подводных ракетоносцев данного типа, которые постепенно, до 2042 года, будут введены в состав ВМС США, притом что начиная с 2027 года лодки типа «Огайо» по одной в год будут выводиться из состава флота и утилизироваться. То есть к моменту ввода в боевую готовность первой «Колумбии» в ВМС США останется 9-10 ПЛАРБ типа «Огайо», и такое количество продержится до момента, когда поставки новых ПЛАРБ «Колумбия» превысят число списаний ПЛАРБ типа «Огайо». Таким образом, США придут к 2042 году с 12 атомоходами «Колумбия» вместо ныне имеющихся на вооружении 14 ПЛАРБ типа «Огайо». Однако в сторону снижения идет не только количество лодок, но и количество ракетных шахт, имеющихся на борту ПЛАРБ. Ранее для «Колумбии» назывались разные варианты — от 12 до 20 шахт, тогда как на «Огайо» их 24.

Сейчас уже определено, что на ПЛАРБ нового поколения будет размещено только 16 ракетных шахт, таким образом, после полного обновления подводного ракетоносного флота ВМС США в сумме будут иметь на «подводных платформах» 192 баллистические ракеты, тогда как сейчас имеют 336. Такое снижение обусловлено двукратным снижением оперативного напряжения подводных сил, произошедшим за последний десяток лет, впрочем, ряд аналитиков утверждают, что и такого количества новых атомоходов будет избыточно для поддержания даже имеющегося сейчас уровня боевой готовности подводных ракетно-ядерных сил.

Считается, что эксплуатация новых ПЛАРБ продлится как минимум до 2084 года. На весь срок своей службы каждая лодка должна будет расчетно выполнить 124 боевых дежурства, каждое длительностью несколько месяцев — примерно по три похода в год.

Сообщается, что в ПЛАРБ проекта «Колумбия» реализованы новые архитектурные решения, в частности, лодки класса «Колумбия» получат Х-образные кормовые рули, которые, по мнению специалистов, улучшат показатели управляемости и маневренности. Конструкция реактора позволит эксплуатировать его без замены активной зоны в течение всего жизненного цикла подводной лодки, тогда как имеющиеся ПЛАРБ требуют перезарядку реактора спустя 20 лет эксплуатации. Кроме того, ряд конструктивных элементов «Колумбии» будут представлены агрегатами и узлами, хорошо отработанными на АПЛ проекта «Вирджиния», — звукопоглощающим покрытием, малошумным водометным движителем и гидроакустической станцией.

По мнению американского военно-морского командования, ПЛАРБ нового типа в обозримой перспективе могут быть вооружены не только баллистическими ракетами, но и гиперзвуковым оружием, которое в настоящее время проходит стадию проектирования и строительства опытных образцов.

Стоит отметить, что в мире иметь подобные виды оружия позволяют себе только США, Россия, Китай, Франция, Англия и одну ПЛАРБ имеют ВМС Индии. В настоящее время ПЛАРБ (в России принято название РПКСН — ракетный подводный крейсер стратегического назначения) нового поколения имеются только на вооружении ВМФ России — подводные ракетоносцы проекта 955 «Борей», в составе Северного и Тихоокеанских флотов несут службу три РПКСН проекта 955 и один крейсер, построенный по модернизированному проекту 955А. Каждая российская лодка несет по 16 баллистических ракет «Булава».