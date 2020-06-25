Губернатор Сахалинской области проголосовал по поправкам в конституцию

Южно-Сахалинск, 25 июня. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в четверг проголосовал по поправкам в конституцию.

Глава региона прибыл на избирательный участок в политехнический колледж Сахалинского государственного университета. Он назвал общероссийское голосование по изменениям в основной закон событием исторического масштаба.

По его словам, каждый пришедший на голосование голосует за поправку, которую считает наиболее важной. Лимаренко считает, что поправка, связанная с неотделимостью территорий, является для него наиболее значимой. Он напомнил, что на международной арене поднимается вопрос, связанный с территориальными претензиями Японии к России.

Лимаренко подчеркнул, что не хочет, чтобы этот вопрос вообще поднимался и обсуждался на переговорах.

«Это российская земля, которая для нас является неотъемлемой частью российской территории», — сказал губернатор Сахалинской области.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в четверг. Оно продлится по 1 июля.