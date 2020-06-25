Большинство избирательных участков для голосования по конституции открылись в СЗФО

Москва, 25 июня. Большинство избирательных участков в субъектах Северо-Западного федерального округа открылись в четверг для голосования по поправкам к конституции. Об этом рассказали представители избиркомов субъектов.

Отмечается, что избирательные комиссии в четверг заработали в Псковской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской областях, а также в республиках Карелия и Коми.

Как пишет ТАСС, 25 июня в Петербурге открылись 1899 постоянных участков. Как уточнили в Калининградской области, голосование на всех участках начнется в 9.00 по московскому времени (08.00 по местному времени).

«На территории области сформированы 546 постоянных и восемь временных участков для голосования», — уточнил источник.

Ранее избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию открылись в Москве. Отмечается, что голосование идет на 3,6 тысячи участков, 178 из них расположены в следственных изоляторах и больницах.

Избирательные участки ежедневно будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 8.00 до 16.00. Они будут открыты до 1 июля включительно.

Также жители Хабаровского края, а также Еврейской автономной области начали голосовать по поправкам к Конституции России. Избирательные участки в данных регионах открылись сегодня в 08.00 по местному времени (01:00 по Москве).

Всего в Хабаровском крае будет действовать 776 избирательных участков. Все они располагаются в школах, больницах и других госучреждениях. При этом, ранее члены комиссий обеспечили возможность отдать свой голос 1,6 тыс. жителей региона, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Избирательным правом воспользовались смотрители маяков, оленеводы, горняки. К ним специалисты добирались на вертолетах, поездах и вездеходах.