Жена Ефремова получит 120 тысяч рублей компенсации за упавшие на машину сосульки

Москва, 25 июня. Жена актера Михаила Ефремова – Софья Кругликова отсудила у коммунальщиков деньги после того, как на ее внедорожник повредили упавшие сосульки, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в прошлом году недалеко от дома по Плотниковому переулку, где сейчас находится под домашним арестом артист. Куски льда упали с крыши на припаркованный Suzuki Vitara. Супруга Ефремова потребовала от управляющей компании компенсационную выплату, на что получила отказ.

Она обратилась с исковым заявлением в суд и выиграла дело. Теперь ей должны выплатить 120 тысяч рублей за поврежденный джип.

Напомним, что ее супруг 8 июня устроил в Москве аварию со смертельным исходом. Пьяный Ефремов на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался. Экспертиза показала, что в крови, помимо алкоголя, были следы наркотиков.

Защитник актера Эльман Пашаев считает, что у подзащитного практически нет шансов избежать тюремного заключения.

На самом строгом наказании настаивают и близкие погибшего водителя. Ряд юристов и общественников считают, что за устроенное смертельное ДТП Ефремов должен сидеть. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян ранее выразил возмущение тем, что в стране началась кампания с целью «обелить» фигуранта.