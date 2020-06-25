Как беглый банкир Пугачев проиграл Минюсту РФ $14,5 млрд

Минюст РФ сообщил о победе в международном арбитраже над беглым банкиром Сергеем Пугачевым в споре на 14,5 млрд долларов. Пугачев требовал взысканий на основании торгового соглашения между Францией и Россией 1989 года, представляясь французским инвестором. Суд с ним не согласился. В истце сумели разглядеть российского гражданина и его заработки на исторической родине. Кстати, гражданство Франции он приобрел в 2009 году в возрасте 45 лет.

Curriculum vitae олигарха

В распоряжении Федерального агентства новостей находится иск Пугачева. В нем рассказывается, что он начал бизнес со швейного и строительного дела при Горбачеве, а в 1992 году открыл «Международный промышленный банк». О пути возникновения капитала для открытия банка Пугачев умалчивает. Полагаем, непрозрачное и нефранцузское происхождение капитала стало ключевым фактором для отказа судей рассматривать иск.

Из чего же сложились убытки в биографии банкира?

По утверждению Пугачева, за десять лет, с 2000 по 2009 год, он построил Красную площадь, но по вине правительства не смог погасить долг по строительству перед своим же «Межпромбанком». Тут же олигарх пишет, что финансирование строительства вел банк ВТБ.

В начале 2000-х через схему выдачи «Межпромбанком» кредитов Пугачев приобрел контрольный пакет акций основного производителя российского ледокольного флота — «Северной верфи». Свой новый актив олигарх передал в залог ЦБ РФ за выданный банку необеспеченный 32-миллиардный стабилизационный кредит. Его, кстати, МПБ вовремя так и не вернул. Верфи через суд были реализованы с торгов.

Третьим случаем получения убытков Пугачев называет приобретение им в 2010 году недорого подмосковных колхозных земель рыночной стоимостью 250 млн долларов. Пугачев не смог их удержать в своей собственности, поскольку 11 колхозников оказались против продажи и выиграли спор в суде. В этом тоже виновата Россия, говорится в иске.

Рассказывая о своем десятилетнем опыте мегадоходного ретейла и девелопмента, Пугачев раскрывает нам факт своего нахождения в это время у власти в качестве сенатора. В России и Европе совмещение государственной выборной должности и прямого участия в бизнесе запрещено и называется коррупцией.

По мнению подававших иск литигаторов из американской King & Spalding LLP, нанятых Пугачевым, взрывная смесь фактов из биографии банкира о сомнительных сделках и коррупционном бизнесе должна была заставить суд рассмотреть иск.

Российская версия биографии

О честной биографии и прозрачности бизнеса Пугачева говорят такие факты.

1. В начале 2000-х «Международный промышленный банк» нарастил уставный капитал по элементарной схеме. Упомянутые выше кредитные деньги ЦБ выдавались в займ подконтрольным Пугачеву компаниям, которые увеличивали заемными средствами уставный капитал прокредитовавшей их компании. В 2005 году цифры собственного уставного капитала МПБ выросли до астрономических 25 млрд рублей. Следы участников таких сделок остались в реестре налоговой службы. В 2010-м банк выдал 2 млрд долларов кредитов компаниям-однодневкам. В их руководстве числились охранники МПБ. ЦБ отозвал лицензию у пугачевского банка в октябре 2010 года. Уже в ноябре Агентство по страхованию вкладов занялось его банкротством.

2. 30 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Пугачева 75 млрд рублей. Суд указал, что Пугачев контролировал МПБ скрытно, через сеть офшоров. Отметим, что банкир считал возможным совмещать бизнес с участием во власти: с 2001 по 2011 год он занимал пост сенатора в Совете Федерации. Ныне французский гражданин Пугачев делал бизнес на нарушении целого ряда европейских антикоррупционных законов и Конвенции ООН против коррупции.

3. Вместе с Пугачевым за ведение вольной финансовой практики в банке к такой же субсидиарной ответственности привлечены топ-менеджеры банка Илларионова М. Е. и Диденко А.А. На судебные тяжбы бизнесмен присылал в суд французских адвокатов, а экс-управляющие ходят в суд сами со своим паспортом.

Как стало известно ФАН, в июне 2018 года Диденко безуспешно обращался в суд за рассрочкой оплаты многомиллиардного долга по 20 тыс. рублей в месяц. Для расчета с банком по рассрочке ему бы понадобилось более 30 тысяч лет. В таком состоянии Пугачев оставил своих деловых партнеров в России.

4. В 2017 году Пугачев сделал вид, что с 2015 года не знал о персональном долге в 75 млрд рублей по долгам своего банка, и попросил взыскание отменить. В подкрепление своих доводов бизнесмен, сделавший в России состояние, заявил о необходимости переводчика с французского. Добрые совесть и нравы не изменили Пугачеву и с французским паспортом.

Придется идти в ряды оппозиции

У Пугачева есть выбор: рассчитаться по долгам с кредиторами в России или популяризировать в европейской медиасреде миф о собственных страданиях от ужасов российского режима. Из событий последних дней и часов ясно, что l`oligarque выбирает хорошо продающийся на Западе второй вариант. Здесь он встретит множество своих единомышленников.