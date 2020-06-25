Досрочное голосование по поправкам к конституции прошло в Тыве. ФАН-ТВ

Досрочное голосование по поправкам к конституции прошло в селе Тоора-Хем Тоджинского района республики Тыва.

Всего в регионе было создано больше 180 участковых и 19 территориальных комиссий. Проголосовать могли даже жители отдаленных районов: Пий-Хемского, Каа-Хемского, Тере-Хольского, Монгун-Тайгинского, а также животноводы на чабанских стоянках.

Всех участников процесса обеспечили масками, перчатками, антисептиками. В специальных наборах для членов комиссий: защитные экраны для лица и халаты. При входе на участок всем измеряли температуру тела при помощи бесконтактных термометров.

Напомним, что жители Москвы и Нижегородской области могут выразить свое мнение в электронном виде. Голосование началось сегодня.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции изначально было назначено на 22 апреля, из-за ситуации с коронавирусом его перенесли на 1 июля.