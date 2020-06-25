В Крыму ответили немецкому политологу, предсказавшему «возвращение» полуострова Украине

Немецкий политолог Андреас Умланд, заявивший о «скором возвращении» Крыма Украине, совершенно не разбирается в исторических связях полуострова с РФ. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее внештатный научный сотрудник Центра европейской безопасности Института международных отношений в Праге Андреас Умланд в интервью изданию Focus заявил, что «Крым не имеет глубоких связей с русской историей». Он спрогнозировал, что полуостров «не задержится надолго в составе России» и «вернется» под юрисдикцию Украины.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков считает, что подобные заявления демонстрируют уровень некомпетентности политолога.

«Это человек, который абсолютно не понимает и не знает ситуации ни в России, ни, в частности, в Крыму. Моста не было между Крымом и Россией, когда мы были в составе Украины, но связь наша с РФ была постоянной. Больше двух третей крымчан считали себя больше россиянами, чем гражданами Украины. Это подтверждается многочисленными опросами. Связь Крыма с Россией носит вечный характер. В Крыму были давние пророссийские настроения, причем независимо от того, русский ты, украинец или белорус. Подавляющее большинство украинцев в Крыму, как и на юго-востоке Украины, считают себя частью русского мира. Более того, политика Киева способствовала росту этих настроений», — сказал Сергей Цеков в комментарии ФАН.

Умланд в интервью также заявил, что России будет сложно «содержать» регион на фоне последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Крымский мост он назвал «единственным звеном», которое связывает полуостров с экономикой РФ. Сергей Цеков указал на необоснованность таких измышлений.

«Россия не задумывается в отношении содержания Крыма, как и помощи другим регионам. Известно, что в России есть бюджетообразующие регионы, а есть регионы, которые получают серьезные дотации. <…> Измышления этих политологов показывают, насколько низок уровень «экспертов» в странах Евросоюза. И вообще, пусть они хорошо пройдут испытания после пандемии. Как показывает ситуация сейчас: как раз Евросоюз с пандемией очень плохо справился, а мы справляемся довольно неплохо при всех проблемах, которые есть», — отметил Сергей Цеков.

Сенатор также дал совет Умланду, который взялся рассуждать о связях Крыма с Россией.

«Ума набраться. И, если он называет себя политологом, действительно разбираться в ситуации в Крыму и России в целом», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией весной 2014 года. После произошедшего в Киеве госпереворота власти региона провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на то, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в полном соответствии с нормами международного права, Киев по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва подчеркивала, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.