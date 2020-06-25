Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы из-за коронавируса

Москва, 25 июня. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того, как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

«Виктор Томенко принял решение уйти на самоизоляцию, оставаться дома и организовать работу по руководству правительством края дистанционно», — говорится в сообщении.

В администрации главы региона уточнили, что COVID-19 был найден у нескольких сотрудников аппарата, регулярно взаимодействующих с политиком. Также по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу совещания и другие мероприятия правительства проходят в режиме видеоконференций.

Ранее иммунолог Надежда Логина предостерегла россиян от бесцельных прогулок и поездок на шашлыки. По ее словам, россиянам пока рано расслабляться, потому что угроза заражения коронавирусной инфекцией не исчезла. Горожане не должны терять бдительность, несмотря на то, что в большинстве регионов страны ослаблены ограничительные меры.

Специалист заявила, что на данном этапе необходимо строго соблюдать масочный режим. Это связано с тем, что медицина пока не имеет эффективного лекарства для лечения и профилактики опасной коронавирусной инфекции.

Она напомнила, что коронавирус несет угрозу для граждан любого возраста, а не только для пожилых людей. Самоизоляция позволяет ограничить себя от заразы и минимизировать любые риски заражения. Она уверена, что сегодня мы должны максимально сосредоточиться на сохранении своего здоровья и своих близких.