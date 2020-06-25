Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила выдачи ОСАГО

Москва, 25 июня. Операторы техосмотра направили обращение президенту, премьеру и спикеру Госдумы РФ, они просят отменить закон, благодаря которому полис ОСАГО можно получить без прохождения ТО.

Законодательная норма сейчас позволяет владельцам легковых машин, которым нет еще четырех лет, не проходить ТО. Каждые два года делается техосмотр машин от 4 до 10 лет. Раз в год ТО проходят транспортные средства старше 10 лет.

В документе операторы ТО обращают внимание, что за четыре-пять лет машины могут «намотать» солидный пробег, что приводит к возникновению серьезных неисправностей. В результате эксплуатация таких транспортных средств повышает риск аварий.

Второй причиной, послужившей поводом для обращения, стала нехватка денег. Автовладельцы, пользуясь законом, не посещают станции ТО, поток клиентов и выручка снизились, денег на зарплаты техническим специалистам не хватает.

Представители компаний также просят внести их в список наиболее пострадавших от пандемии и предоставить «налоговые каникулы», пишет «ФедералПресс».