Либеральную диктатуру новых хунвейбинов обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 25 июня. В четверг, 25 июня, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Тоталитарная демократия. Новые хунвейбины с либеральным окрасом».

Голливуд и США задают новую моду на травлю инакомыслящих. Из России происходящая кампания по защите чернокожих, гомосексуалистов, трансгендеров выглядит дикой прежде всего из-за агрессивной непримиримости т. н. борцов за права меньшинств. США и Европа словно копируют и дополняют худшую практику Советского Союза по борьбе с инакомыслием. Те, кто имеют иное мнение, могут лишиться карьеры, а порой и жизни.

Дальше всех подобная вестернизация зашла на Украине, где неонацисты, поддерживаемые демократической партией США, физически устраняют идеологических противников.

Подобную практику пытаются перенять и российские либералы, которые занимаются травлей тех публичных людей, которые осмеливаются публично поддерживать власть.

В рамках эфира мы обсудим, кто такие новые хунвейбины?

Можно ли сегодня назвать Запад цивилизованным?

Как демократы превратились в жандармов?

Может ли преследуемый защитить свои права?

Когда политическая дискуссия превращается в травлю одной из сторон?

Почему дискриминация белого большинства становится нормой в США и Западной Европе?

Возможно ли подобное в России?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — политологи, социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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